एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेतील 6 नेत्यांवर मोठी जबाबदारी! मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या अनुषांगाने अत्यंत महत्वाचे प्लानिंग

BMC election : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाने जोरदार तयारी सुरु केली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या मुंबईतील प्रभारी लोकसभा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेतील 6 नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने मुंबई मधील प्रभारी लोकसभा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या अनुषांगाने मायक्रो प्लानिंग केले आहे. मुंबईत एकूण 6 लोकसभा मतदार संघ आहेत. या सहा मतदार संघांची सहा नेत्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मुंबईतील प्रभारी लोकसभा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
प्रभारी लोकसभा प्रमुखांची यादी
आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या वतीने पक्षाची मुख्य कार्यकारी समिती तयार करण्यात आलेली आहे. यात पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह 21 शिलेदारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शिवसेनेची मुख्य कार्यकारी समिती
१) एकनाथ शिंदे, मुख्य नेते
२) रामदास कदम, नेते
३) गजानन कीर्तीकर, नेते
४) आनंदराव अडसूळ, नेते
५) मीनाताई कांबळे, नेत्या
६) डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार
७) रवींद्र वायकर, खासदार
८) मिलिंद देवरा, राज्यसभा - खासदार
९) राहुल शेवाळे, माजी खासदार
१०) संजय निरुपम, माजी खासदार
११) प्रकाश सुर्वे, आमदार
१२) अशोक पाटील, आमदार
१३) मुरजी पटेल, आमदार
१४) दिलीप लांडे, आमदार
१५) तुकाराम काते, आमदार
१६) मंगेश कुडाळकर, आमदार
१७) श्रीमती मनिषा कायंदे, विधान परिषद, आमदार
१८) सदा सरवणकर, माजी आमदार
१९) यामिनी जाधव, माजी आमदार
२०) दीपक सावंत, माजी आमदार
२१) शिशिर शिंदे, माजी आमदार