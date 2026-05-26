/वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात महाघोटाळा! शुल्क नियामक प्राधिकरणात 40 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार, नीट पेपरफुटीनंतर आणखी एक खळबळ

वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेण्यासाठी होणाऱ्या नीट परीक्षेतील पेपरफुटी समोर आल्यानंतर राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. मात्र वैद्यकीय शिक्षणाचा श्री गणेशा झाल्यानंतरही पालक आणि विद्यार्थ्यांना लुटण्यासाठी संघटितपणे अवाजवी शुल्क वाढ करून घेतली जाते आहे. राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रात लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 'शुल्क नियामक प्राधिकरणात' (FRA) गेल्या 8 वर्षांत तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
सध्या संपूर्ण देशात वैद्यकीय शिक्षण हे प्रतिष्ठेचं लक्षण बनले आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांची फी लाखोंच उड्डाण घेत आहे. मेरिटमध्ये नंबर न लागल्यास मागच्या दाराने डोनेशन ते वेगळचं. 'शुल्क नियामक प्राधिकरण' ही फी ठरवते. जिथे फी 75 हजार असायला हवी होती, तिथे या संस्थेच्या अधिकार्यांशी संगनमत करून ती दीड लाख रुपये निश्चित केली जाते. या वाढीव फीमधील 30 टक्के रक्कम थेट अधिकाऱ्यांच्या खिशात दिली जाते अशी चर्चा आहे. या घोटाळ्यातील सर्वात अजब प्रकार म्हणजे प्राधिकरणात कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या एका डेटा एन्ट्री ऑपरेटरला दरमहा 90 हजार रुपये पगार दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. एका सामान्य कंत्राटी कर्मचाऱ्याला एवढा अवाढव्य पगार कोणाच्या आशीर्वादाने दिला जात आहे? असा सवाल प्राधिकरणातील भ्रष्ट बाबत विचारला जातेय
संस्थेचा अवाजवी खर्च दाखवून दरवर्षी संस्था वार्षिक आर्थिक फुगवटा करते
बनावट प्राध्यापक दाखवून लाखोंचे पगार
कागदोपत्री बांधकामे दाखवून फी वाढ करून घेणे
इतर अभ्यासक्रमाचा पायाभूत सुविधांचा खर्च वैद्यकीय अभ्यासक्रमात दाखवणे
क्रीडा सुविधा ,इतर फॅसिलिटी दाखवून विद्यार्थ्या कडून फी आकारणे
संस्थेच्या नावावर कार ,वाहने , हॉटेलिंग,परदेश दौरे करून लेखा परीक्षांमध्ये आर्थिक खर्च फुगविणे
पुण्यातील एका डेंटल कॉलेजने आपल्या शिक्षकांना 30 महिने पगार दिला नव्हता. शिक्षक संपावर गेले. MUHS ने ह्या कॉलजमधील विद्यार्थी इतरत्र ट्रान्स्फर केले तरीही FRA ने कोणत्याही कॉलेजेसची झाडाझडती घेतलेली नाही. उलटपक्षी त्यांची फी दरवर्षी वाढतच गेली. एका बाजूला गुणवत्ता दर्जा राखणाऱ्या संस्था या संस्थांच्या कारभारावर नियुक्तीवर तसेच असलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवते तसा अहवाल सरकारला देते मात्र दुसऱ्या बाजूला शुल्क प्राधिकरण त्यांनाच पाठीशी घालते असे वारंवार दिसून आले आहे.
नाशिकसह संपूर्ण राज्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये या घोटाळ्याची व्याप्ती पसरली असून, यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना महागड्या शिक्षणाचा फटका बसला आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत विशेष चौकशी समिती (SIT) नेमण्याची घोषणा केली मात्र काहीही झालेले नाही
काँग्रेस काळात सुरू झालेल्या या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. सरकार कोणाचेही आले तरी निगरगट्ट प्रशासकीय यंत्रणा या संघटित शडयंत्राला पाठीशी घालते आहे. मात्र मेडिकल कॉलेज लॉबीच्या प्रभावाखाली यंत्रणा असल्याने तसेच ही सर्व महाविद्यालय नेत्यांची असल्यामुळे या विरोधात कुठलीही कारवाई होत नाही हे दुर्दैव.