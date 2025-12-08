English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकनाथ शिंदे म्हणतील त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्फोट होईल. मंत्री संजय शिरसाट यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खलबळ माजली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 8, 2025, 11:05 PM IST
एकनाथ शिंदे म्हणतील त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्फोट होईल! संजय शिरसाट यांचा मोठा गौप्यस्फोट

Sanjay Shirsat : मंत्री संजय शिरसाट यांनी मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार विधानसभा निवडणुकीनंतर आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा शिरसाटांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे म्हणतील त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्फोट होईल असं मोठं वक्तव्य संजय शिरसाट यांनी केले आहे. शिरसाट यांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. 

शिवसेना ठाकरे गटाचे 13 आमदार संपर्कात असल्याचा संजय शिरसाट यांचा दावा आहे.  सगळ्या आमदारांची नावं वेळ आल्यावर सांगणार, तर पक्षातील कार्यपद्धतीला वैतागून शिवसेनेत येण्याचा आमदारांचा मानस असल्याचाही उल्लेख शिरसाटांनी केला. एकनाथ शिंदेंच्या आदेशानुसार त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश होईल असंही त्यांनी म्हटले आहे. ठाकरे गटाचे आमदार  विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर पासूनच आमच्या संपर्कात आहे हे आम्ही वारंवार सांगतोय.  पण याचा निर्णय कधी घ्यायचा हे एकनाथ शिंदे ठरवणार.  पण आता ते आमदार कोण आहे हा मला जाहीर करायचं नाही आहे.  तसं केल्यास त्यांची त्यांच्या पक्षात अडचण होईल असं वातावरण होईल.  ज्यावेळेस एकनाथ शिंदे म्हणतील त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्फोट होईल असंही संजय शिरसाट म्हणाले. 

संजय शिरसाट चौकशीच्या फेऱ्यात

सिडकोतील कथित 4 हजार 500 कोटींच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी होणार आहे. या प्रकरणात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी SPचे आमदार रोहित पवार यांनी सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर 4 हजार 500 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. संजय शिरसाटांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत यंशवंत बिवलकर यांना जमीन दिल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सरकारकडून यशवंत बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान यानंतर रोहित पवारांनी 'देर आये दुरुस्त आये' म्हणत निर्णयाचं स्वागत केलंय. मात्र त्याचवेळी समिती स्थापन करताना घोळ केल्याचा घणाघात केलाय.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
eknath shindeexplosion in the politics of MaharashtraBig secret explosion of Sanjay Shirsatसंजय शिरसाटएकनाथ शिंदे

