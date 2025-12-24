English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होताच मोठा धक्का, शिवसेनेच्या नेत्यांचा भाजपात प्रवेश

Thackeray Brothers Alliance: आज 24 डिसेंबर 2025 रोजी ठाकरे बंधूंनी युतीची घोषणा केली असताना, उद्धव ठाकरे गटातील काही नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केल्याचे समोर आले आहे. 

Updated: Dec 24, 2025, 05:28 PM IST
Shiv Sena UBT leaders join BJP: एकीकडे आज ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे शिवसेना उबाठाचे नेते भाजपमध्ये प्रवेश करण्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील उल्हासनगरचे माजी महापौर धनंजय बोडोरे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी त्यांचे स्वागत केले आहे.

आज (24 डिसेंबर 2025 रोजी) दुपारी 12 वाजता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासह युतीची घोषणा केली. अशात उल्हसनगरचे उद्धव ठाकरे गटाचे माजी उपमहापौरमाजी सभागृह नेते धनंजय बोडारे यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. यांच्यासह माजी नगरसेविका वसुधा बोडारे, शीतल बोडारे, ओमी कलानी गटाचे माजी नगरसेवक नाना बिराडे यांनी देखील बुधवारी भाजपात प्रवेश केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी या सर्वांचे स्वागत केले. आ. कुमार आयलानी, प्रदीप राजानी, भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजेश वडारिया, प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, "धनंजय बोडारे हे झुंजार नेतृत्व असून त्यांच्याबरोबर अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनीत्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या विश्वासाने भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला आहे त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही."

 

धनंजय बोडारे म्हणाले की, "भारतीय जनता पार्टीच्या रूपाने आम्ही भगव्या परिवारातच प्रवेश केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात विकासाची गंगा आणली आहे. उल्हासनगर च्या विकासाबाबत आजवर अनेक घोषणा झाल्या. या घोषणा पूर्णत्वाला नेण्यासाठी आणि उल्हासनगरच्या जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

 

दरम्यान ठाकरे बंधूंच्या युतीवर हल्ला बोल करत भाजपाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी "ही युती म्हणजे केवळ राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा प्रयत्न आहे. ते स्वतःची माणसे टिकवू शकले नाहीत. आमदार, खासदार आणि लोकही त्यांना सोडून गेले. त्यांना उमेदवार मिळत नाहीत." अशी टिका केली होती. आता त्यांच्या या वक्तव्याचा आणि रविंद्र चव्हाण यांच्या भाजपामधील पक्ष प्रवेशाचा विचार करता खरंच शिवसेनी उबाठा पक्षाला त्यांची माणसे टिकवता येत नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

