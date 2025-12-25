उद्धव ठाकरेंसोबत युती जाहीर केल्यानंतर राज ठाकरे यांना जबरदस्त झटका! मनसे कार्यकर्ते संतापले, मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उद्धव ठाकरेंसोबत युती जाहीर केल्यानंतर राज ठाकरे यांना जबरदस्त झटका बसला आहे.  मनसे कार्यकर्ते संतापले, मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 25, 2025, 04:13 PM IST
Raj Thackeray And Uddhav Thackeray Alliance Shivsena MNS : 24 डिसेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे.   संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा अखेर झाली आहे.  मुंबईत पत्रकार परिषद घेत ठाकरे बंधूंनी दोन्ही पक्षांच्या युतीची घोषणा केली. दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढायचा निर्णय झाला असल्याचे  ठाकरे बंधूंनी जाहीर केले. उद्धव ठाकरेंसोबत युती जाहीर केल्यानंतर राज ठाकरे यांना जबरदस्त झटका बसला आहे. मनसे कार्यकर्ते संतापले आहे. मनसे कार्यकर्ते मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. 

ठाकरे बंधच्या युतीमुळे  एकीकडे दोन्ही पक्षात उत्साहचे वातावरण आहे. तर, दुसरीकडे वेगळेच चित्र पहायला मिळत आहे.  युतीमुळे अनेक मनसैनीक हे नाराज असल्याचे समजते. मुंबईत नाराज मनसैनिकांची संख्या जास्त आहे.  ज्यांच्या बरोबर आयुष्यभर भांडलो त्यांच्या बरोबर काशी काय हातमिळवणी करायची ? असा मोठा प्रश्न मनसैनिकांना पडला आहे.  युतीमुळे मनसे कार्यकर्ते नाराज असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली.  मुंबईतील अनेक नाराज मन सैनिक शिंदे शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे.  ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेला गळती लागणार आहे. येणाऱ्या दोन दिवसात मन सैनिकांनचा मोठा पक्ष प्रवेश शिवसेनेत होणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. 

मुंबईच नाही तर नाशिकमध्ये देखील मनसेला मोठा धक्का बसला आहे. नाशिकमध्ये मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. नाशिकमध्ये मनसेला मोठी गळती लागली आहे. मोठ्या संख्येने मनसे कार्यकर्ते पक्षांतर करत आहेत. मनसे प्रदेश उपाध्यक्ष दिनकर पाटील भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. सेना मनसे युती जाहीर झाल्यानंतर नाशिकमध्ये मनसेला घरघर लागली आहे. 

