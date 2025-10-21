English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
छातीत दुखू लागलं, Admit केलं, उपचारादरम्यान मृत्यू... पवारांनी गमावला निकटवर्तीय साथीदार

NCP-SP Leader Death: शरद पवारांच्या पक्षातील एका प्रमुख नेत्याचं निधन झालं असून पक्षात उभी फूट पडल्यानंतरही शरद पवारांसोबत एकनिष्ठ राहिलेल्या या नेत्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 21, 2025, 02:24 PM IST
शरद पवारांच्या निकटवर्तीय नेत्याचं हार्ट अटॅकने आकस्मिक निधन; 55 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
वयाच्या 55 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास (फोटो फेसबुकवरुन साभार)

NCP-SP Leader Death: चाळीसगावचे माजी आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राजीव देशमुख (Rajiv Deshmukh Death) यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झालं आहे. राजीव देशमुख हे स्थानिक राजकारणात सक्रिय कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते होते. शरद पवारांचे निकटवर्तीय मानले जाणारा राजीव देशमुखांचं वयाच्या 55 व्या वर्षी निधन झालं. चाळीसगावमधील एका राजकीय कुटुंबातून पुढे आलेल्या राजीव देशमुख यांनी स्थानिक पातळीवरून राजकारण सुरू करून विधानसभा स्तरापर्यंत मजल मारली. 

उपाचारादरम्यान मृत्यू

राजीव देशमुख यांना अचानक अस्वस्थ जाणवू लागलं. त्यांना तत्काळ धुळे येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. राजीव देशमुख यांच्या निधनाची बातमी समजताच राष्ट्रवादी काँग्रेससह पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये शोककळा पसरली. राजीव देशमुख यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत चाळीसगाव मतदारसंघाचे आमदार म्हणून काम केले असून विकासकामांमध्ये त्यांचा पुढाकार उल्लेखनीय राहिला आहे. पार्थिवावर अंत्यसंस्कार चाळीसगाव येथे होणार असून यावेळी राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.

शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान

राजीव देशमुख यांचा जन्म चाळीसगाव तालुक्यात झाला. त्यांनी स्थानिक शिक्षण घेतले आणि व्यवसाय व शेती यात गुंतवणूक केली. राजकारणापूर्वी ते चाळीसगाव नगरपरिषदेत सक्रिय होते, जेथे त्यांनी नगराध्यक्ष म्हणून शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांची प्रतिमा एका अभ्यासू, जनसंपर्क प्रस्थापित करणारा आणि सर्वसामान्यांसाठी कार्यरत असलेला नेता अशी राजीव यांची ओळख होती.

सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत पावरांसोबतच

राजीव देशमुख हे शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP-SP) निष्ठावान नेते होते. 1999 मध्ये शरद पवारांनी स्थापन केलेल्या या पक्षात ते 2000 च्या दशकापासून सक्रिय होते. चाळीसगावसारख्या ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीची ताकद वाढवण्यात त्यांचे योगदान होते. शरद पवारांच्या प्रचार सभा, पक्षीय बैठका आणि विकास योजनांमध्ये ते नेहमीच सहभागी असत. 2019 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाआघाडीच्या प्रचारात त्यांनी शरद पवारांसोबत काम केले. राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर ते शरद पवारांसोबत राहिले. अजित पवार गटापासून ते कायमच चार हात दूर राहिले. त्यांच्या निधनाने शरद पवारांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला असून, शरद पवारांनी आपल्या गटातील ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एकाला गमावलं आहे.

राजकीय कारकीर्द

नगराध्यक्षपद: राजीव देशमुख यांनी चाळीसगाव नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली, ज्यात शहराच्या पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा आणि विकास योजनांवर भर देण्यात आला.

विधानसभा आमदार: 2009 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (NCP) चाळीसगाव मतदारसंघातून निवडून आले. 2009 ते 2014 या कालावधीत ते महाराष्ट्र विधानसभेचे आमदार होते. या काळात त्यांनी स्थानिक विकास, शेती आणि शिक्षण क्षेत्रात अनेक योजना राबवल्या.

निवडणुकीतील आव्हाने: 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा थोड्या फरकाने पराभव झाला. तरीही ते पक्षात सक्रिय राहिले आणि 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसगावमधून उमेदवार म्हणून चर्चेत होते. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (उदा. नगरपरिषद) लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदासाठी त्यांचे नाव प्रमुख दावेदार होते.

पक्षातील भूमिका: सध्या ते शरद पवारांच्या पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष होते. पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात, विशेषतः जळगाव जिल्ह्यात, त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती. ते शरद पवारांच्या 'परिवर्तन यात्रा' सारख्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होते आणि पक्षाच्या मजबुतीसाठी कार्यरत होते.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
sharad pawarNCPchalisgaonmaharashtraconstituency

