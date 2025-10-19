English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात मोठा रेल्वे अपघात! नाशिक रेल्वे स्थानकात भयानक गर्दी; ट्रेनच्या धडकेत 2 प्रवासांचा मृत्यू

सणासुदीच्या काळात मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमधून मोठ्या संख्येने लोक त्यांच्या गावी परतत आहेत. दरम्यान, नाशिक स्थानकावर ट्रेन पकडण्यासाठी झालेल्या गर्दीत दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 19, 2025, 06:18 PM IST
Nashik Train Accident:  दिवाळीच्या आदल्या दिवशी  महाराष्ट्रात मोठी रेल्वे दुर्घटना घडली आहे. नाशिक रेल्वे स्थानकावर एक दुर्दैवी अपघात घडला. मुंबईहून बिहारला जाणारी कर्मभूमी एक्सप्रेस पकडण्याचा प्रयत्न करताना तीन प्रवाशांना ट्रेनची धडक बसली. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक गंभीर जखमी झाला.

महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये दिवाळीसाठी घरी परतणारे तीन प्रवासी चालत्या ट्रेनमधून पडले. या अपघातात एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला आणि दुसऱ्या प्रवाशाला गंभीर दुखापत झाली. नाशिक रोड रेल्वे स्थानकाजवळ बिहारकडे जाणाऱ्या ट्रेनमधून अचानक तीन जण पडल्याने हा अपघात झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही घटना रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास घडली. प्रवासी लोकमान्य टिळक टर्मिनस - रक्सौल (बिहार) एक्सप्रेस (12546) ने प्रवास करत होते. ही ट्रेन नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर थांबत नाही आणि थेट मुंबईहून भुसावळला जाते. 

कर्मभूमी एक्सप्रेस नाशिक स्थानकावर थांबत नाही, परंतु तिथे ट्रेनचा वेग कमी होत होता. तीन प्रवाशांनी चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना ट्रेनने धडक दिली. रेल्वे अधिकारी आणि स्थानिक पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि बचावकार्य सुरू केले. गंभीर जखमी झालेल्या प्रवाशाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृतांची ओळख पटवली जात आहे. हे सर्व बिहारला जाणारे प्रवासी असल्याचे मानले जात आहे.

या अपघातामुळे पुन्हा एकदा रेल्वे सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सणासुदीच्या काळात रेल्वेची गर्दी आणि घाईघाईने घेतलेले निर्णय अनेकदा जीवघेणे ठरतात. रेल्वेने ज्या स्थानकांवर गाड्या थांबत नाहीत परंतु जास्त गर्दी असते अशा स्थानकांवर सुरक्षा उपाययोजना आणखी वाढवाव्यात. दरम्यान, दिवाळी आणि छठ सण जवळ येत असताना, राजधानी दिल्लीसह देशभरातील अनेक रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. हजारो स्थलांतरित, विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील, घरी परतण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर गर्दी करत आहेत. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर परिस्थिती इतकी बिकट आहे की उभे राहण्यासाठीही जागा उरलेली नाही.

