महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष पुन्हा महाविकास आघाडीत सामील होणार?

नगरपरिषद आणि नगरपंचायती निवडणुकीत पुणे जिल्हा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने जिंकला आहे. महापालिका निवडणुकीत मात्र, भाजपने राष्ट्रवादीला सोबत घेणार नाही असे जाहीर केले आहे. यामुळे आता अजित पवार हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत हातमिळवणी करणार आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 22, 2025, 02:51 PM IST
Pune Politics Ajit Pawar And Sharad Pawar Alliance : स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहते. अशातच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे. अजित पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष पुन्हा महाविकास आघाडीत सामील होवू शकतो. पुणे आणि पिंपरी चिंडवडमध्ये अजित पवारांची राष्ट्रवादी महायुती नाही तर महाविकास आघाडीतून निवडणूक लढवू शकते. अशा प्रकारचा प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.  

महायुती कुठं कुठं एकत्र लढणार  आणि कुठं वेगवेगळे लढणार याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.  पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप राष्ट्रवादीला सोबत घेणार असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये महायुती फुट पडली आहे.  या दोन्ही महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना युतीत तर राष्ट्रवादी वेगळी लढणार आहे.  दोन्ही महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. भाजपला एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादीला सोबत घेण्यास नकार दिला आहे. यामुळे एकेकाळी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेला गड पुन्हा घेण्याची अजित पवारा हे काका शरद पवारांच्या पक्षाची मदत घेतील अशी चर्चा रंगली होती. ही चर्चा खरी ठरली आहे. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीने एत्रय येण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची पालिका निवडणुकीच्या संदर्भात सिल्वर ओक निवासस्थानाची बैठक पार पडली.  पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सोबत निवडणुका लढवावी असा प्रस्ताव अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला देण्यात येणार आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष हा इतर महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढवणार आहे. तर,  मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष हा मुंबई मध्ये ठाकरेंसोबत लढणार आहे. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पावरफुल घडामोड घडली आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी अखरे एकत्र आल्या आहेत. तुतारीचे उमेदवार घड्याळावर लढणार आहेत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या आधी पवारांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत. पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत. लवकर याची घोषणा होईल. दोन्ही पक्ष्यातील नेत्यांच बोलण झाले आहे. ताई आणि दादाच याबाबत बोलण झालय अशी माहिती प्रदेश सरचिटणीस दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिली.  तुतारीचे उमेदवार घड्याळावर लढणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार गट येत्या दोन दिवसात एकत्र येतील.  दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर चर्चा झाली असल्याची माहिती राष्ट्रावीच्या दोन्ही गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 

