अजित पवारांच्या एका घोषणेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! महाविकास आघाडी तुटल्यात जमा

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पावरफुल घडामोडी घडत आहेत.  अजित पवारांच्या एका घोषणेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 28, 2025, 10:03 PM IST
Pune Politics Ajit Pawar And Sharad Pawar Alliance : अजित पवारांच्या एका घोषणेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. पिंपरी चिंचवड मकपालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या असल्याची घोषणा, स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. राष्ट्रवादीचं घड्याळ आणि तुतारी एकत्र आली असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. पिंपरीमध्ये आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. अजित पवारांच्या या घोषणेमुळे, पिंपरी चिंचवडमध्ये महाविकास आघाडी तुटल्याचं निश्चित झालं आहे. 

पिंपरी चिंचवड -  शहरात महापालिका निवडणुकांसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत.  स्वतः अजित पवार यांनी ही घोषणा केली.  भोसरी मतदार संघातील प्रभाग 12 मध्ये पंकज भालेकर यांच्या पॅनलच्या  प्रचाराचा नारळ अजित पवार यांनी फोडला. भाषणात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. घड्याळ आणि तुतारी हे दोन्ही परिवार एकत्र आले आहेत. काही लोकांची दहशत, दादागिरी मला मोडून कढायची आहे असे म्हणत अजीत पवार यांनी आमदार महेश लांडगे यांना इशारा दिला. 

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीत चिन्हावरून फिस्कटलंय होते. त्यामुळे पुण्यात मविआ एकत्र लढणार असल्याची चर्चा रगंली. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते अंकुश काकडेंनी देखील यावर शिक्कामोर्तब केले होते. शुक्रवारी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारेंची काँग्रेस पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत जागावाटपावर चर्चा झालीय, मात्र दुसरीकडे दादांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार मिटकरी यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याचा दावा केला होता. हा दावा अजित पवारांच्या घोषणेनंतर खरा ठरल्याचे दिसत आहे.  भाजपनं पुणे, चिंचवड अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास थेट नकार दिला. त्यानंतरच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. आता ही चर्चा खरी ठरणार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहे. ठाकरे यांच्यानंतर आता पवार कुटुंब देखील एकत्र आले आहे. 

