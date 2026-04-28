मीरा रोडमधील हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट ! दहशतवादी कनेक्शन उघड, लोन वुल्फ हल्ला म्हणजे काय?

What is Lone Wolf Attack: मीरारोड चाकू हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आलाय. आरोपी जुबेर अंसारीने मीरारोडच्या नयानगर परिसरात दोन सुरक्षा रक्षकांवर धर्म विचारुन हल्ला केला होता. मात्र या हल्ल्याचं दहशतवादी कनेक्शन आता समोर आलं आहे. हे संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे? जाणून घ्या
मुंबईच्या मीरा रोड येथे रविवारी झालेल्या चाकू हल्ला प्रकरणात एक नवा ट्विस्ट निर्माण झालाय. आरोपीनं मीरा रोडच्या नयानगर परिसरात दोन सुरक्षा रक्षकांवर धर्म विचारून हल्ला केल्याचं समोर आलं आहे. तसंच या हल्ल्याचे धागेदोरे थेट दहशतवाद्यांशी असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवण्यात आलाय, या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी जैब जुबेर अन्यारीच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. जुबेरनं केलेला चाकू हल्ला हा दहशतवादी हल्ला असल्याचं समोर आलं आहे. लोन वुल्फ अटॅक हा दहशतवादी हल्ल्याचा नवीन पॅटर्न असल्याचं बोललं जात आहे.
तुला कलमा वाचता येतो का? नमाज पढता येतो का? असं म्हणत आरोपीनं सुरक्षा रक्षकांवर हल्ला केला
तसंच आरोपीजवळ ISIS, जिहाद लिहिलेली नोट आढळली आहे
एवढंच नव्हे तर आरोपीच्या नोटवर ISIS, lone, wolf, jihad, GAZA असे शब्द लिहिल्याचं आढळून आलं
आरोपी जैब हा ISISशी संबंधित व्हिडिओ देखील पाहत होता
‘आता हिंद भूमीत खरा जिहाद दिसेल’ असा मजकूरही त्याच्याकडे आढळला
दरम्यान आरोपी जुबेरकडे आढळलेल्या नोटमध्ये ISIS JIHAD GAZA LONE WOLF असं लिहिलेलं आढळलं, हा दहशतवादी हल्ल्याचा नवा पॅटर्न असल्याचीही माहिती आहे.
हल्लेखोर कोणत्याही संघटनेचा अधिकृत सदस्य नसतो
इंटरनेट, सोशल मीडियाद्वारे कट्टर विचारांकडे आकर्षित होतो
अनेकदा हल्लेखोरांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसते
चाकू, वाहनांसारख्या साधनांचा हल्लेखोर वापर करतात
हल्ला करताना त्याचं सोशल मीडियावर लाईव्ह स्ट्रीमिंग करतात
तसंच आरोपी हा कोणाच्या तरी संपर्कात होता, तसंच त्याला कोण मदत करत होतं हे शोधण्याचं आव्हान आता तपास यंत्रणेसमोर आहे, एवढंच नव्हे तर आरोपी जुबेर अन्सारी हा आखाती देशातील मुलांना शिकवत असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. या ऑनालईन क्लासेससाठी जुबेर मोठी रक्कम मिळत होती, त्यामुळे आता एटीएसकडून त्याचा पैशांचा सोर्स शोधण्याचं काम सुरू झालं आहे.
दरम्यान या हल्ल्याचा थेट दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याची माहिती आहे, LONE WOLF या नव्या पॅटर्नच्या माध्यमातून हा हल्ला करण्यात येतो.. दरम्यान हाच पॅटर्न ISISने याआधी इराक, इराण, इस्त्रायल, जर्मनी, फ्रान्समध्ये वापरला होता, आणि आता हाच पॅटर्न मीरारोडमध्ये देखील पाहायला मिळाला, त्यामुळे या हल्ल्यामागे अजून कोणकोण आहेत. याचा तपास सुरू आहे, त्यामुळे या प्रकरणातून आणखीन काही धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..