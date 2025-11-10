पुण्यातील 'त्या' जमीन व्यवहारात मोठा ट्विस्ट! संपूर्ण प्रकरण एका झटक्यात फिरले, पोलिसांनी तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांचं नाव...

Pune Koregaon Park Land Deal Parth Pawar: झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. पुण्यातील बोपोडी जमीन व्यवहारात मोठा ट्विस्ट आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी आपल्या अमेडिया कंपनीच्या माध्यमातून कोरेगाव पार्क येथे 40 एकर जमिनीचा व्यवहार केला. 300 कोटींच्या व्यवहारासाठी अवघ्या 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी घेण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
पुण्यातल्या बोपोडीतही पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीकडून जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकरणात दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानीसह 9 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बोपोडी जमीन व्यवहार प्रकरणात अमेडीया कंपनी आणि शितल तेजवानी यांचा संबंध नाही असं पोलिसांचे म्हणणे असल्याची माहिती समोर आली आहे. बोपोडी जमीन व्यवहार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी यु टर्न घेतला आहे. बोपोडी जमीन प्रकरणातून शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील (अमेडिया कंपनी) यांचं नाव वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एकाच FIR दोन जमीनीची प्रकरणे नमूद असल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. पुणे पोलिसांकडून शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांना अप्रत्यक्ष क्लीन चीट देण्यात आली आहे.
झी २४तासने उघडकीस आणलेल्या पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित जमीन व्यवहार प्रकरणात, बावधन पोलीसांची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. शीतल तेजवानीला अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून पोलिसांकडून तिच्या अटकेसाठी दिरंगाई केली जातीये का, असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय..कारण याचं बावधन पोलिसांकडे वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरणाचा तपास आहे. त्यावेळी आरोपींच्या अटकेसाठी अशीच टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे यावेळीही पोलिसांवर राजकीय दबाव आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..
शितल तेजवानी गायब असल्यानं पार्थ पवारांचा वादग्रस्त जमीन व्यवहार रद्द होऊ शकत नाही. दुय्यम निबंधक कार्यालयात शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटलांना समक्ष हजर राहावं लागणार आहे. मात्र, शीतल तेजवानी कुठे आहे याचा शोध अजूनही सुरू आहे..दुसरीकडे व्यवहार रद्द करताना नजराणा आणि स्टॅम्प ड्युटी देणे गरजेचे आहे.
निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले हा मुंढवा भागातील जमीन अमेडीया कंपनीला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत होता. तशी माहिती समोर आली आहे..तहसीलदार येवलेने 40 एकर वतनाची जागा बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून परत मिळवण्याबाबत प्रयत्न केला होता. वतनदार भोगवटा भरण्यास तयार असल्याने त्यांना ती जागा परत देण्यात येत आहे असे पत्र जून महिन्यात बॉटिनीकल सर्वे ऑफ इंडिया या स़ंस्थेला दिले आणि ही जागा तात्काळ रिकामी करण्यास सांगितले होते. हे गोपनीय पञच झी 24 तासच्या हाती लागलंय.
दरम्यान, मुंढवा भूखंड गैरव्यवहार चौकशी समितीची पहिली बैठक आज पार पडली. पहिल्या बैठकीत चौकशीची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. बेकायदेशीर दस्त नोंदणीची सखोल चौकशी सुरू आहे. पुढील आठवड्यात पुन्हा बैठक होणार आहे. चौकशीसाठी कागदपञांची जमवाजमव उद्यापासून सुरू होणार . बैठकीला पुण्यातून विभागीय आयुक्त, कलेक्टर आणि जॉईंट आयजीआर ऑनलाइन पद्धतिने सहभागी झाले. दस्तनोंदणी चुकीच्या पद्धतीने नोंदला गेल्याचं प्राथमिक निरिक्षण आहे.