Marathi News
पुण्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड! 2 महिला नगरसवेक डायरेक्ट जेलमधून महापालिकेच्या सभेला येणार?

2 महिला नगरसवेक डायरेक्ट जेलमधून महापालिकेच्या सभेला येणार आहेत. या दोन्ही महिलांनी जेलमधून निवडणूक लढवली होती. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 3, 2026, 04:19 PM IST
Pune Mahanagarpalika :पुण्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड पहायला मिळणार आहे. पुणे महापालिकेत  2 महिला नगरसवेक डायरेक्ट जेलमधून महापालिकेच्या सभेला येणार असल्याची चर्चा आहे.  या दोन्ही नगरसेविकांनी जेलमधून निवडणुक लढवली होती. या दोघीही पुण्यातील कुख्यात गुंडाच्या नातेवाईक आहेत. पुणे महापालिकेच्या पहिल्या सभेची जोरदार चर्चा रंगली आहे.  

पुण्यातील आंदेकर आणि कोमकर टोळीचा रक्तरंजित संघर्ष अवघ्या महाराष्ट्राने बघितला. आंदेकर आणि कोमकर टोळीसह गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी देण्यात आली.  प्रभाग क्रमांक 23 मधून गुंड बंडू आंदेकरी वहिणी लक्ष्मी आंदेकर, गुंड बंडू आंदेकरची सून सोनाली आंदेकर, गुंड गजा मारणेची बायको जयश्री मारणे, दहशतीचं दुसरं नाव असलेला गुंड बापू नायर, गुंड दीपक मानकरचा मुलगा हर्षवर्धन मानकर या उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. या सगळ्यांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी देण्यात आली.

प्रभाग 23 मधून दोन्ही आंदेकर विजयी झाल्या.  सोनाली आंदेकर यांच्यासह लक्ष्मी आंदेकर यांचा देखील विजय झाला. लक्ष्मी आंदेकर  174 मतांनी  विजयी झाल्या.  लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर या दोघींनीही तुरुंगातून निवडणूक लढवली होती.   लक्ष्मी, सोनाली आंदेकर तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. मनपाच्या पहिल्या मुख्यसभेला दोघींना बोलावले जाणार आहे. लक्ष्मी आणि सोनाली आंदेकर कोल्हापूर कारागृहात आहेत. आयुष कोमकर हत्येप्रकरणी या दोघी सासू-सून अटकेत आहेत. नगरसचिवांकडून कारागृहाला पत्र पाठवले जाणार आहे. 9 फेब्रुवारीला पुणे महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा  होणार आहे. सर्वसाधारण सभेला हजर राहण्यासाठी पत्राचा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला आहे. 

पुण्यात महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी तिरंगी लढत

पुण्यात आता महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी तिरंगी लढत होणार आहे.. पुणे महापौरपदासाठी भाजपकडून महापौर पदासाठी मंजुषा नागपुरे आणि उपमहापौर पदासाठी परशुराम वाडेकर यांनी अर्ज भरलाय. तर दुसरीकडे महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीनेही पुणे महापौर पदासाठी अर्ज भरलाय राष्ट्रवादीतर्फे महापौर पदासाठी शितल अजय सावंत तर उपमहापौरपदासाठी दत्ता भहिरट यांचा अर्ज दाखल केला असून काँग्रेसनंही आपले उमेदवार मैदानात उतरवलते.. काँग्रेसकडून काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी अश्विनी लांगडे आणि उपमहापौरपदासाठी साहिल केदारी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेत..

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big twist in Pune politicsMunicipal CouncilorSonali AndekarLakshmi AndekarPMC municipal meeting

