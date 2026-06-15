/पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ!बड्या नेत्याची NCP तून भाजपमध्ये घरवापसी; प्रवेशाची तारीखही ठरली!

Sangli Politics: सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी घडामोड घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेलेले माजी खासदार संजयकाका पाटील लवकरच भारतीय जनता पक्षात परतणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर 30 जून रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांचा भाजप प्रवेश होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सांगलीतील राजकीय समीकरणांमध्ये कसा बदल होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर संजयकाका पाटील यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांनी तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांनाही तेथे अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि त्यांचा पराभव झाला. विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीत त्यांचा राजकीय प्रभाव अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही. परिणामी त्यांनी पुन्हा भाजपमध्ये परतण्याचा मार्ग स्वीकारल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. आता त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सलग दोन निवडणुकांतील पराभवानंतरही संजयकाका पाटील यांनी आपली राजकीय ताकद कमी होऊ दिली नाही. तासगाव नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या सत्तासमीकरणांमध्ये त्यांनी प्रभावी भूमिका बजावत पुन्हा एकदा आपले नेतृत्व सिद्ध केले. स्थानिक पातळीवर अजूनही त्यांचा समर्थक वर्ग मजबूत असल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट झाले. त्यामुळे भाजपलाही सांगली जिल्ह्यातील आगामी निवडणुकांसाठी त्यांचा अनुभव आणि संघटनशक्ती महत्त्वाची वाटत असल्याचे मानले जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांत संजयकाका पाटील आणि भाजप यांच्यातील जवळीक वाढत असल्याचे अनेक घटनांमधून दिसून आले. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याची चर्चा होती. त्यानंतर भाजप नेत्यांशी त्यांचे संपर्क अधिक वाढले. यामुळे त्यांच्या घरवापसीच्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले. भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वानेही त्यांच्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे संकेत वेळोवेळी मिळत होते.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या अलीकडील सांगली आणि कराड दौऱ्यात संजयकाका पाटील यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याचे वृत्त आहे. कराड येथे झालेल्या भेटीनंतर विटा येथे पुन्हा दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. या बैठकीत भाजप प्रवेशाच्या तारखेवर आणि पुढील राजकीय भूमिकेवर अंतिम चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे 30 जून हा प्रवेशाचा संभाव्य दिवस मानला जात आहे.
संजयकाका पाटील यांची भाजपमध्ये पुनरागमन झाल्यास सांगली जिल्ह्यातील महायुतीचे राजकीय बळ वाढू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद तसेच भविष्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. विशेषतः तासगाव परिसरात त्यांचा प्रभाव अजूनही कायम असल्याने भाजपला त्याचा फायदा होऊ शकतो. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी हा एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.