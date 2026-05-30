/पुण्यापाठोपाठ आता मराठा आरक्षणात कोल्हापूर गॅझेटची एन्ट्री; मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात नवा ट्विस्ट

प्रताप नाईक, झी 24 तास, कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला आता नवं वळण मिळालं आहे. हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेटनंतर आता कोल्हापूर गॅझेटची चर्चा जोर धरू लागली आहे. ब्रिटिशकालीन 1886 च्या कोल्हापूर गॅझेटमध्ये मराठा आणि कुणबी समाजाबाबत करण्यात आलेल्या उल्लेखांच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पुढे आली आहे. पुणे नगरपालिका निवडणुकीत जात प्रमाणपत्राचा अजब पॅटर्न समोर आला होता. वडील आणि आजोबा ख्रिश्चन असलेल्या उमेदवाराला कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र मिळाले. या प्रमाणपत्रावर उमेदवाराने निवडणूक लढवली आणि तो नगरसेवक म्हणून विजयी देखील झाला.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. यासाठी हैदराबाद संस्थानातील गॅझेटचा आधार घेतला गेला. आता त्याच धर्तीवर कोल्हापूर संस्थानातील 1886 च्या गॅझेटची चर्चा सुरू झाली आहे. सकल मराठा समाजासह विविध संघटनांनी सरकारकडे कोल्हापूर गॅझेट स्वीकारण्याची मागणी केली आहे. या गॅझेटमध्ये तत्कालीन कोल्हापूर संस्थानात सुमारे 2 लाख 99 हजार कुणबी आणि सुमारे 62 हजार मराठा असल्याची नोंद असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच मराठा आणि कुणबी यांच्यात बेटी व्यवहार, शेती व्यवसाय आणि सामाजिक संबंध समान असल्याचे उल्लेख असल्याचे सांगितले जात आहे.
मराठा संघटनांचा दावा आहे की, ज्या पद्धतीने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या, त्याच पद्धतीने कोल्हापूर गॅझेटचा विचार झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो मराठा कुटुंबांना लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि परिसरातील समाजाचे लक्ष या गॅझेटकडे लागले आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटनंतर आता कोल्हापूर गॅझेटची एन्ट्री झाली आहे. या दस्तावेजातील ऐतिहासिक नोंदींमुळे आरक्षणाच्या चर्चेला नवे परिमाण मिळाले असले तरी अंतिम निर्णय हा शासन, मागासवर्ग आयोग आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर गॅझेट हा मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नातील महत्त्वाचा संदर्भ ठरतो की निर्णायक पुरावा, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलंय. अंतरवाली सराटीत रखरखत्या उन्हात जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. शुक्रवारी विखे-पाटील आणि जरांगे पाटलांमधली चर्चा निष्फळ ठरली, त्यानंतर सरकारकडून आज जरांगेंना एक ड्राफ्ट देण्यात आलाय. यात आतापर्यंत मराठी समाजासाठी सरकारनं काय केलं? तसंच त्यांच्या इतर मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असून जरांगेंना त्यासंबंधीचा एक ड्राफ्टही देण्यात आला आहे. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची दखल घ्या,अन्यथा सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा मराठा आंदोलकांनी सरकारला दिला आहे. उष्माघातामुळे जरांगे पाटलांना फटका बसल्यास राज्यभरात मराठा आंदोलकांचा उद्रेक उफाळून येईल असंही आंदोलकांनी म्हटलं आहे.