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शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! कपिल सिब्बल यांनी सादर केले खळबळजनक पुरावे; सुप्रिम कोर्टाला देखील मान्य करावे लागले

उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल जोरदार युक्तीवाद केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी असे काही पुरावे सादर केले की सुप्रिम कोर्टाला देखील अनेक मुद्दे मान्य करावे लागले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 12, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:37 PM IST
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! कपिल सिब्बल यांनी सादर केले खळबळजनक पुरावे; सुप्रिम कोर्टाला देखील मान्य करावे लागले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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शिवसेनाच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! कपिल सिब्बल यांनी सादर केले खळबळजनक पुरावे; सुप्रिम कोर्टाला देखील मान्य करावे लागले
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