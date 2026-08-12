/शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! कपिल सिब्बल यांनी सादर केले खळबळजनक पुरावे; सुप्रिम कोर्टाला देखील मान्य करावे लागले

Shiv Sena party and symbol dispute : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात महासुनावणी सुरु आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत कपिल सिब्बल यांनी सादर खळबळजनक पुरावे केले. यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट येवू शकतो. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी सादर केलेले पुरावे पाहून कोर्टाला देखील त्यांनी मांडलेले मुद्दे योग्य असल्याचे मान्य करावे लागेल. कपिल सिब्बल हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून बाजू मांडत आहे.
आयोगाला आवश्य असलेली सर्व माहिती आम्ही सादर केली आहे. या संदर्भातील कागदपत्रे आयोगाकडे सादर करण्यात आलीत. फेब्रुवारीत नेते काय बदलले असा मोठा सवाल कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना विचारला. आयोगाने घटनांच्या बदलाबद्दल विचारले नसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. नेते आणि उपनेते निवडले याची सर्व माहिती आम्ही दिल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. 2018 मध्ये झालेले बदल आम्ही आयोगाला कळवले. आम्ही संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला दिली असल्याचेही ते म्हणाले. 23 जानेवारीला संघटनात्मक निवडून आलेल्यांची माहिती आयोगाला दिली. आमच्याकडे आयोगात दिलेली पोचपावती आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर कोर्टात सुनावणी सुरू झाली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, कोर्टात काही कागदपत्रे सादर केली.
12 उपनेत्यांना नामनिर्देशित करण्यात आले आणि 21 जण निवडून आले. कृपया 4 एप्रिल ही तारीख आणि आयोगाचा शिक्का लक्षात घ्या. हे 2018 सालचे आहे. डाव्या बाजूला DECCBR असे लिहिले आहे... ते थेट उप निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आले आहे. 2018 मध्ये, मी दस्तऐवजात फेरफार करू शकत नाही. ते म्हणतात की ते येथे अस्तित्वात नाही.
यावर न्यायाधीश जे बागची यांनी सवाल केला फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली. तुम्ही निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कळवत नाही का? सिबल म्हणासे आम्ही कळवतो. आम्ही नामनिर्देशित आणि निवडून आलेल्या दोघांचीही माहिती दिली. आमच्या बाबतीत, आम्ही पक्षाची घटनासुद्धा दिली. जे बागची म्हणाले ते म्हणतात की हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आला.
सिबल यावर म्हणाले त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर दस्तऐवज नंतर तयार केला असेल तर त्यांनी कारवाई केली पाहिजे.
बाळासाहेब ह्यात नाहीत, 2013 पासून उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख आहेत. पक्षप्रमुखांची निवड योग्य पद्धतीने केली. उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती लोकशाही पद्धतीने झाल्याचा मोठा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. 19 लाख शिवसैनिक प्रथामिक सदस्य असल्याचे देखील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
तुम्ही ज्या संघटनात्मक गोष्टी सांगत आहोत, त्या बरोबर वाटत असल्याचे कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना म्हटले. कोर्टाने सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे मान्य केले आहेत. कोर्टाने सुनावणीदरम्यान मोठी टिप्पणी केली, तुम्ही जे संघटनात्मक दावे करत आहात, ते बरोबर वाटत असल्याचे कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना म्हटले. कोर्टाच्या या टिप्पणीमुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीला योग्य दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.