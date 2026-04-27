विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! शिवसेनेचा दहावा उमेदवार कोण? शिंदेंकडून धक्कातंत्र? ठाकरेंना झटका

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
विधान परिषदेसाठी शिवसेनेकडून दहावा उमेदवार देण्याची शक्यता आहे.  विधान परिषदेसाठी शिंदेंकडून धक्कातंत्र अवलंबले जाण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेकडून उमेदवार दिल्याने ठाकरेंना फटका बसणार आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Apr 27, 2026, 04:40 PM IST
Vidhan Parishad Election 2026 : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. विधान परिषदेसाठी शिवसेना दहावा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणार आहे. विधान परिषदेसाठी शिंदेंकडून धक्कातंत्र वापरले जाणार आहे. शिंदेच्या या राजकीय खेळीचा फटका  फटका ठाकरेंना  बसणार आहे. शिवसेनेचा दहावा उमेदवार कोण? याकजडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी 12 मे रोजी मतदान होणार आहे.  संख्याबळानुसार सत्ताधारी महायुतीला आठ, तर विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीला एक जागा वाट्याला येणार आहे. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी भूमिका भाजपच्या राज्यातील शीर्षस्थ नेत्यांकडून घेण्यात येत असली तरी, शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडून दहावा उमेदवार रिंगणात उतरवण्यात येण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यासाठी  एकीकडे काँग्रेसच्या मतांवर डोळा ठेवण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे ‘राष्ट्रवादी’च्या माध्यमातून राष्ट्रवादी (SP) पक्षाच्या मतांमध्ये फूट पाडण्याची खेळीही खेळण्यात येणार असल्याचे समजतंय. मात्र शिंदेंच्या या खेळीमुळे ठाकरेंना फटका बसणार का याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात रस्सीखेच

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात विधान परिषदेच्या एका जागेवरुन जोरदार रस्सीखेच सुरु झाल्याची चर्चा आहे.. ही जागा आपल्या पदरात कशी पडेल यासाठी इच्छुकांकडून सध्या वेगवेगळ्या क्लुपत्या लढवल्या जात आहे. सध्या अनेक इच्छुकानी खासदार पार्थ पवार आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांना न भेटता शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून गळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे तर काही जणांकडून अजित पवारांनी जाहीर सभेच्या माध्यमातून दिलेल्या आश्वासनांचा व्हिडिओ समोर आणला जात आहे. तर काहींनी तर थेट सोशल मीडियात पत्र लिहून उमेदवारीची मागणी केलीये..तर काहींनी पक्षात MMDम्हणजेच मराठा मुस्लीम आणि दलीत फॅक्टर राबवण्याची मागणी केलीये.

विधानसभेत कोणाचे संख्याबळ किती? 

विधान परिषदेचा एक आमदार निवडून येण्यासाठी 29 मतांचा कोटा आवश्यक आहे. महायुतीत भाजप (131 आमदार), एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना (57 आमदार) आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी (40 आमदार) असे बलाबल पाहता महायुतीचे 8 उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. तर महाविकास आघाडीचे एकूण संख्याबळ 46 आहे. त्यामुळे त्यांचा केवळ एकच उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो. दुसऱ्या जागेसाठी त्यांना 10 मतांची जुळवाजुळव करावी लागेल, जे सध्याच्या स्थितीत कठीण दिसत आहे.

भाजपा- 132 - 1 = 131
शिवसेना (शिंदे गट)- 57
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)- 41 - 1 = 40
काँग्रेस- 16
राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)- 10
शिवसेना (ठाकरे गट)- 20
इतर- 
समाजवादी पार्टी- 2
जनसुराज्य शक्ती- 2
राष्ट्रीय युवा स्वाभीमान पार्टी- 1
राष्ट्रीय समाज पक्ष- रासप- 1
एमआयएम- 1 जागा
सीपीआय (एम)- 1
 पीडब्ल्यूपीआय- 1
राजर्षी शाहू विकास आघाडी- 1 (राजेंद्र यड्रावकर)
अपक्ष- 2 (शिवाजी पाटील आणि शरद सोनावणे)
महायुती = 131 + 57 + 40 + 2 + 1+1 + 2= 234 (2 आमदारांचं निधन)
मविआ = 16+10+20+2+1 = 49
इतर = 03 
एकूण = 286 आमदार

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big twist in Vidhan Parishad Election 2026tenth candidate of Shiv SenaPolitical games from ShindeThackeray's problem increasedविधान परिषद निवडणूक

