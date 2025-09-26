English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यातील पुरंदर विमानतळाबाबत मोठी अपडेट; 3000 एकर जमिनीवर भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे विमानतळ

पुण्यातील पुरंदर विमानतळाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. पुरंदर विमानतळासाठी 94 टक्के शेतकऱ्यांची संमती दिली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 26, 2025, 06:37 PM IST
Purandar Airport :  पुण्यात   भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे विमानतळ उभारले जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राला आणखी एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळणार आहे. पुण्यातील पुरंदर विमानतळाबाबत मोठी अपडेट आली आहे. पुरंदर विमानतळासाठी 64 टक्के शेतकऱ्यांची संमती मिळाली आहे. यामुळे विमानतळाच्या जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

पुरंदर विमानतळासाठी 94 टक्के शेतकऱ्यांची संमती दिल्याने मोजणीला सुरुवात होणार आहे.  पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी सात गावांतील शेतकऱ्यांची संमती वाढत आहे .आतापर्यंत तब्बल 94 टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास होकार दिला आहे.   त्यामुळे लवकरच मोजणीची प्रक्रिया सुरू होऊन 20 ऑक्टोबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.   कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, पारगाव, खानवडी, उदाची वाडी आणि वनपुरी या सात गावांमध्ये विमानतळासाठी सुमारे तीन हजार एकर जमीन घेण्यात येणार आहे  यापैकी २,७०० एकरपेक्षा जास्त जमिनीला संमती मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, आता पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भू-संपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, आता पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भू-संपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

पुरंदर विमानतळासाठी पायाभरणी, मेट्रो, रेल्वे, जोड रस्त्यांचे जाळे

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मेट्रो, रेल्वे, जोड रस्त्यांच्या ‘कनेक्टिव्हिटीला’ प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) अर्थसंकल्प आणि मेट्रोच्या एकात्मिक वाहतूक आराखड्यात अनेक पर्यायी मार्गांची आखणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा भविष्यातील प्रवास सुकर होण्याची शक्यता आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या एकूण 2 हजार 550 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठीचा एकात्मिक वाहतूक आराखडा करण्यात आला आहे. त्यासाठी 1 लाख 26 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या एकात्मिक आराखड्यात पुरंदर विमानतळापर्यंतचा ‘कनेक्ट’ वाढविण्यासाठी मेट्रो मार्गिका, पीएमपीचे नवे मार्ग, पीएमपीचे टर्मिनल, रेल्वे जोड मार्गिका प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पातही पुरंदर विमानतळापर्यंतची ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढविण्यासाठी अनेक जोड रस्ते, काँक्रिट रस्ते, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाला जोडणारे रस्ते, बाह्यवळण वर्तुळाकार मार्गाला जोडणारे रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी तब्बल ६३६ कोटींचा खर्च येत्या काही वर्षांत पीएमआरडीएकडून करण्यात येणार आहे.

FAQ

1 पुरंदर विमानतळाबाबत मुख्य अपडेट काय आहे?

पुण्यातील पुरंदर विमानतळासाठी ६४ टक्के शेतकऱ्यांची संमती मिळाली असून, यामुळे जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याने मोजणीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल आणि २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. हा भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा विमानतळ असेल, ज्यामुळे महाराष्ट्राला आणखी एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळेल.

2 पुरंदर विमानतळासाठी किती जमीन आणि कोणत्या गावांतील?

पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील सुमारे तीन हजार एकर जमीन घेण्यात येणार आहे: कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, पारगाव, खानवडी, उदाची वाडी आणि वनपुरी. यापैकी २,७०० एकरपेक्षा जास्त जमिनीला संमती मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

3 शेतकऱ्यांचा विरोध आणि सध्याची स्थिती काय?

पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा सुरुवातीला विरोध होता. मात्र, आता ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याने भू-संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big update about Purandar Airport in Puneairportपुण्यातील पुरंदर विमानतळपुणे विमानतळ

