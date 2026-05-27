DA Arrears: केव्हा मिळणार 18 महिन्याचा महागाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

DA Hike: जर सरकारने DA थकबाकी आणि 8व्या वेतन आयोगातील एरिअर्स मंजूर केले तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या हातात मोठी रक्कम येऊ शकते. याचा थेट परिणाम घरगुती खर्च, गुंतवणूक आणि बाजारातील मागणीवर होण्याची शक्यता आहे.
DA Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सध्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्ता म्हणजेच डीए थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय. कोरोना काळात थांबवण्यात आलेली डीए थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार का?, याकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी 8वा वेतन आयोग, फिटमेंट फॅक्टर, वाढीव पगार आणि संभाव्य एरिअर्स यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे थकबाकी तातडीने देण्याची मागणी केली असून आर्थिक दबाव आणि वाढती महागाई लक्षात घेता हा मुद्दा अधिकच महत्त्वाचा बनलाय. सविस्तर जाणून घेऊया.
कोरोना महामारीदरम्यान केंद्र सरकारने जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत महागाई भत्त्याची वाढ स्थगित केली होती. त्या काळातील 18 महिन्यांची थकबाकी अद्याप कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा पैसा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे आणि सरकारने तो द्यायलाच हवा. काही अंदाजानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या पदानुसार ही थकबाकी हजारो ते लाखो रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र केंद्र सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि अपेक्षा दोन्ही कायम आहेत.
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर जानेवारी 2026 पासून सुधारित वेतन लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाचा अंतिम अहवाल उशिरा आला तरी सुधारित पगार मागील तारखेपासून लागू केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात एरिअर्स मिळू शकतात. काही आर्थिक विश्लेषणांनुसार, जर आयोग 2027 मध्ये लागू झाला तर जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी एकरकमी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे DA थकबाकी आणि 8व्या वेतन आयोगातील एरिअर्स हे दोन वेगवेगळे पण महत्त्वाचे मुद्दे सध्या चर्चेत आहेत.
देशभरातील कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे सातत्याने मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे. काही संघटनांनी किमान वेतन 65 हजार रुपये करण्याची मागणी केलीय तर फिटमेंट फॅक्टर 3.8 ठेवण्याची मागणीही पुढे आलीय. पुण्यात झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील कर्मचारी प्रतिनिधींनी DA वाढीचा निश्चित फॉर्म्युला, HRA वाढ आणि पेन्शन सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर जोर दिला. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या महागाईत जुनी वेतनरचना आता अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे सरकारने विलंब न करता निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
केंद्र सरकारने अद्याप 18 महिन्यांच्या DA थकबाकीबाबत कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. संसदेत यापूर्वी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सरकारने आर्थिक ताण आणि महामारीतील खर्चाचा उल्लेख केला होता. दुसरीकडे 8वा वेतन आयोग सध्या सल्लामसलत आणि माहिती संकलनाच्या टप्प्यात आहे. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे सुधारित वेतन आणि एरिअर्स मिळण्यास अजून काही काळ लागू शकतो. मात्र कर्मचारी वर्गात आशावादी वातावरण कायम आहे.
जर सरकारने DA थकबाकी आणि 8व्या वेतन आयोगातील एरिअर्स मंजूर केले तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या हातात मोठी रक्कम येऊ शकते. याचा थेट परिणाम घरगुती खर्च, गुंतवणूक आणि बाजारातील मागणीवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांना वाढत्या महागाईच्या काळात मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. पेन्शनधारकांनाही सुधारित पेन्शन आणि एरिअर्सचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत केंद्र सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण सरकारी कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.