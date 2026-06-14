/महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ? उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला कोणत्या खासदारांनी मारली दांडी?

Shivsena UBT Meeting: शिवसेना युबीटीच्या सर्व खासदारांची मातोश्रीवर बैठक पार पडतेय. उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होतेय. शिवसेना युबीटीचे काही खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या बातम्या वारंवार येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आहे. उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत बैठकीला सुरूवात झाली असून 1 ते 2 खासदारांनी मिटींगला दांडी मारल्याचे चित्र आहे. कोणकोणते खासदार उपस्थित आहेत? कोणते गैरहजर आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया.
दक्षिण मुंबई - अरविंद सावंत
दक्षिण मध्य - अनिल देसाई
नाशिक - राजाभाऊ वाजे
ऑनलाइन उपस्थित असलेले खासदार
हिंगोली - नागेश पाटील आष्टीकर
यवतमाळ - संजय देशमुख
परभणी संजय जाधव अनुपस्थित आहे. तर संजय जाधव यांच्या कडून अद्याप कोणतंही स्पष्टीकरण नाही. धारशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर उपस्थित राहणार नाहीत. त्यांच्या मुलाला पुण्यातील रुग्णालयात ऍडमिट करण्यात आल्याने ते येणार नाहीत तरशिर्डी भाऊसाहेब वाकचौरे नॉट रीचेबल असल्याची अपडेट समोर येतेय. ईशान्य मुंबई - संजय दिना पाटील यांनी बैठकीला येणार असल्याचे कळवलं आहे. बैठकीला गैरहजर असलेले खासदार नागेश पाटील आष्टीकर पत्रकार परिषद घेणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या सुचनेनंतर आज दुपारी नांदेडमध्ये 2.30 वाजता पत्रकार परिषद घेणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे काही खासदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मातोश्रीवर सर्व खासदारांची बैठक बोलावली असून, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.शिवसेना (उबाठा) पक्षातील काही खासदार शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहेत. या अफवांमुळे पक्षात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील लोकसभा खासदारांना मातोश्रीवर बोलावून थेट संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला. आगामी संसदीय अधिवेशन आणि संघटनात्मक तयारी यावरही या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे.
शिंदे गटाकडून ठाकरे गटातील नेत्यांना आपल्या बाजूला खेचण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चांना ‘ऑपरेशन टायगर’ असे नाव दिले जात आहे. काही मंत्र्यांच्या आणि नेत्यांच्या सूचक विधानांमुळे या चर्चांना आणखी हवा मिळाली. ठाकरे गटाचे अनेक खासदार संपर्कात असल्याचा दावा शिंदे गटातील काही नेत्यांनी यापूर्वी केला होता.
या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना खासदार संजय राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. विरोधक ‘ऑपरेशन टायगर’ची भाषा करत असतील तर आम्हीही ‘ऑपरेशन लांडगा’ करू, असा इशारा त्यांनी दिला. पक्षातील खासदार एकजूट असल्याचा दावा करत त्यांनी फुटीच्या बातम्या राजकीय हेतूने पसरवल्या जात असल्याचे म्हटले.
काही खासदारांनी अलीकडच्या काळात शिंदे गटातील नेत्यांशी संपर्क साधल्याच्या किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसल्याच्या घटना चर्चेत राहिल्या आहेत. त्यामुळे कोणते खासदार पक्ष बदलू शकतात, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू आहेत. मात्र संबंधित नेत्यांकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
मातोश्रीवरील बैठकीतून ठाकरे गटाची पुढील राजकीय रणनीती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा अधिवेशन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि पक्षसंघटना मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत आहेत. या बैठकीनंतर ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांना पूर्णविराम मिळतो की नव्या राजकीय घडामोडी घडतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.