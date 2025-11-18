English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक घडामोड! एकनाथ शिंदेंना एकटं सोडून शिवसेनेचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाऊन भेटले; आता पुढे काय होणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी घडमोड घडली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या सर्वच मंत्र्यांनी थेट बहिष्काराचं अस्त्र उगारलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिंदेंच्या शिवसेनेचे सर्व मंत्री गैरहजर होते.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 18, 2025, 04:03 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक घडामोड! एकनाथ शिंदेंना एकटं सोडून शिवसेनेचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाऊन भेटले; आता पुढे काय होणार?

Maharashtra Politics :  आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक घडामोडी घडत आहेत. महायुती सरकारमध्ये शिवसेनेचे मंत्री नाराज आहेत का अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. महायुती कारण राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिंदेंच्या शिवसेनेचे सर्व मंत्र्यांनी दांडी मारली. या बैठकीला फक्त उपमुख्यमंत्री शिंदे एकटेच उपस्थित होते. एकनाथ शिंदे एकटं सोडून शिवसेनेचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाऊन भेटले. शिंदेचे मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु आहे. 

शिवसेना-भाजपमधील वाढत्या तणावाचा हा परिणाम असल्याचं बोललं जात आहे.  मित्रपक्षातच सुरु असलेल्या ऑपरेशन लोटसमुळे शिवसेना नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीकडे पाठ फिरवल्याचं बोललं जातंय. याच नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मंत्री हे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीसाठी पोहोचले. फडणवीसांकडे या सर्व मंत्र्यांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. 

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवसेना मंत्र्यांच्या बैठकीची इनसाईड स्टोरी झी 24 तासच्या हाती लागलीय. डोंबिवलीतील पक्षप्रवेशावर शिवसेनेनं फडणवीस यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केली. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सुनावलं अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.  महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आहे.  राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपा असे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे सत्तेवर आहेत. मागील काही महिन्यांपासून एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे मंत्री वेगवेगळ्या कारणावरून नाराज असल्याचे दिसत आहे. विशेषत: निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून शिंदे यांच्या मंत्र्यांनी उघडपणे आपली नाराजी बोलून दाखवलेली आहे. याधीवाटपावरून शिंदे आणि भाजपाचे नेते यांच्यात अनेकदा खटके देखील उडाले आहेत. शिंदेंच्या मंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर थेट बहिष्कार घातला. या बैठकीला सरकारमधील सर्वच मंत्री उपस्थित होते फक्त शिंदेंचे सर्वच मंत्री  गैरहजर होते. सर्वच मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत नेमकं कोणत्या मुद्द्यांवरून चर्चा झाली, हे अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र शिवसेनेचा एकही मंत्री बैठकीला नसल्यामळे वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big update in Maharashtra PoliticsChief Minister Devendra Fadnaviseknath shindeAll Shiv Sena ministers except Eknath Shinde went and met Chief Minister Devendra Fadnavisउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

इतर बातम्या

'संघातील प्रत्येकजण घाबरून खेळतोय', कोलकाता टेस्ट...

स्पोर्ट्स