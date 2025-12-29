पक्ष बदलला आणि फक्त 5 तासांत उमेदवारी मिळाली; मुंबईच्या राजकारणात महासुपरफास्ट घडामोडी

Ncp Mumbai Leader Rakhi Jadhav Joins Bjp : मुंबईच्या राजकारणात सुपरफास्ट घडामोडी घडताना दिसत आहेत. मुंबईत राष्ट्रावादी शरद पवार पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी SP च्या मुंबई अध्यक्षा राखी जाधव यांनी भाजपात प्रवेश केला. भाजप आमदार पराग शाह यांच्या उपस्थितीत राखी जाधव यांचा पक्षप्रवेश झाला. पक्ष बदलल्यानंतर फक्त 5 तासांत राखी जाधव यांना भाजपची उमेदवारी मिळाली आहे.
पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या राखी जाधवांनी शरद पवारांना सोडचिठ्ठी देत कमळ हाती घेतलंय, कार्यकर्त्यांसह राखी जाधव यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. त्यामुळे घाटकोपरमध्ये पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या धामधुमीतच राखी जाधव यांनी शरद पवारांची साथ सोडलीय, जागावाटपावरून राखी जाधव या पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये नाराज होत्या. म्हणूनच त्यांनी पवारांच्या राष्ट्रवादीला रामराम ठोकल्याची माहिती आहे.
राष्ट्रवादी एकत्र असताना नवाब मलिकांकडे मुंबईचं अध्यक्षपद होतं. मात्र, त्यांच्या अटकेनंतर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तसंच अजित पवारांनी बंड केल्यानंतर राखी जाधव या शरद पवारांकडेच राहिल्यात त्यामुळे त्यांच्याकडे मुंबई अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं होतं, मात्र आता त्याच राखी जाधवांनी भाजपात
प्रवेश केल्यानं पवारांना मोठा धक्का बसला आहे. राखी जाधव या मुंबई महापालिकेच्या राष्ट्रवादी एसपीच्या गटनेत्या आणि मुंबईच्या अध्यक्षा होत्या.
राखी जाधव घाटकोपरमधून तीन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या आहेत. राखी जाधव सुप्रिया सुळेंच्या जवळच्या मानल्या जातात. मुंबई महानगरपालिकेत पवारांच्या राष्ट्रवादीला कमी जागा मिळत असल्यानं राखी जाधव नाराज होत्या. पक्ष प्रवेश केल्यानंतर 5 तासांत राखी जाधव यांना उमेदवारी मिळली आहे. घाटकोपर पूर्व मधील प्रभाग क्रमांक 130, 131, 132 याची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. प्रभाग क्रमांक 130 मधून धर्मेश गिरी, प्रभाग क्रमांक 131 मधून राखी जाधव आणि प्रभाग क्रमांक 132 मधून श्रीमती रितू तावडे यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गटाला 111 नंबर वॅार्ड सोडायला शिवसेना ठाकरे गटाने नकार दिल्याने येथून इच्छुक असलेले माजी नगरसेवक धनंजय पिसाळ यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गटात प्रवेश करत 111 मधून उमेदवारी मिळवली आहे. हा वॅार्ड भांडूप पूर्वमध्ये असून संजय राऊत यांचे भाऊ संदीप उर्फ अप्पा राऊत येथून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहेत. शरद पवार गटाचे ईशान्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष धनंजय पिसाळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज आपल्या पदाधिकाऱ्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. पक्ष प्रवेश केल्यानंतर पहिल्या यादीत त्यांना १११ वार्ड मधून उमेदवारी जाहीर झाली आहे.