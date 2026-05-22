NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट; डॉक्टर शिरुरेंच्या पत्नीदेखील CBI च्या रडारवर

नीट पेपरफुटी प्रकरणाची लातूरमध्ये खोलवर गेलेली पाळंमुळं सीबीआयने खोदून काढायला सुरूवात केली आहे. लातूरमधील डॉक्टर मनोज शिरूरेला अटक केल्यानंतर सीबीआयची झाडाझडती कायम आहे. आता या प्रकरणात डॉक्टर शिरुरेची पत्नीही सीबीआयच्या रडारवर आहे. तर एका नामांकीत डॉक्टरच्या हॉस्पिटलवरही सीबीआयने धाड टाकली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने लातूरमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. डॉ. मनोज शिरूरेला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. या अटकेनंतरही लातुरातील झाडाझडती सीबीआयने थांबवलेली नाही.
लातूरमध्ये विविध ठिकाणी तपास यंत्रणांची हालचाल वाढली असून प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आणि कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित साखळी उलगडण्याचा प्रयत्न तपास यंत्रणांकडून सुरू आहे. डॉ. शिरूरे यांच्या पत्नीची रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या निकटवर्तीय डॉक्टर नातेवाईकाच्या घरापर्यंतही तपास यंत्रणा पोहोचल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींमधील संपर्क आणि व्यवहारांची माहिती तपास यंत्रणा तपासत असल्याची माहिती आहे. डॉ. मनोज शिरुरेला याला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता शिरुरेची पत्नी देखील सीबीआयच्या रडारावर आहे.
डॉ. मनोज शिरुरे हा बालरोगतज्ज्ञ आहे, त्या लातुरच्या औसा रोड, खर्डेकर स्टॉप परिसरात रुग्णालय आहे. हा डॅाक्टर प्रा. पी.व्ही कुलकर्णीच्या संपर्कात असल्याचे समोर आले आहे. सीबीआयने केलेल्या चौकशीमध्ये आता शिरुरे आणि कुलकर्णी कनेक्शन देखील समोर आले आहे. शिरूरेने लातूरमध्ये काही पालकांशी संपर्क केल्याचा संशय आहे. पेपर फुटी प्रकरणामध्ये सीबीआयकडून शिरुरेची सलग 2 दिवस चौकशी करण्यात आली आहे. दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे, शिरुरेच्या अटकेनंतर पत्नी सीबीआयच्या रडारवर आहे.
चौकशीत समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे आणखी काही पालकांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. लातूरमध्ये सीबीआयचं धाडसत्र सुरुच आहे. शहरातील एका नामांकित खासगी डॉक्टरांच्या हॉस्पिटलवर सीबीआयने धाड टाकली आहे. यामुळे आता लातूरमधील तिसरा डॉक्टर चौकशीच्या फे-यात अडकला आहे. नीट पेपर खरेदीच्या संशयातून हा तपास करण्यात आल्याची माहिती आहे. या डॉक्टराने आपल्या मुलासाठी नीटचा पेपर विकत घेतल्याचा संशय आहे.
लातूरमधील डॉ. मनोज शिरुरे याला अटक केल्यानंतर आता NEET पेपरफुटी प्रकरणात लातूर कनेक्शन अधिक गडद झालंय. या संपूर्ण प्रकरणात आता आर्थिक व्यवहारांचाही तपास सुरू झाला आहे. कथित आर्थिक लागेबांधे, पैशांचा व्यवहार आणि पेपर विकत घेतलेले पालक कोण? याचा तपास सीबीआयकडून केला जातोय. त्यामुळे नीट पेपरफुटी प्रकरणातील तपासाची व्याप्ती आता आणखी वाढल्याचे दिसून येतंय.