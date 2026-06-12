/नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट! उज्ज्वल निकम यांची ‘विशेष सरकारी वकील’ म्हणून नियुक्ती

Nashik Ashok Kharat Case : महाराष्ट्रात खळबळ माजवणाऱ्या नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या हायप्रोफाईल खटल्यासाठी प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. खरातवर बलात्कार आणि विधीच्या बहाण्यानं आर्थिक फसवणू केल्याचा आरोप आहे. SIT मार्फत खरात प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.
सुरुवातीला खरात प्रकरणात SITला वरिष्ठ सरकारी वकील मिळत नव्हता. ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांचा केस लढण्यास नकार दिला. SITने अजय मिसर यांना ही केस चालवण्यासाठी लेखी पत्राद्वारे विनंती केली होती. अजय मिसर यांनी नकार दिल्याने सहाय्यक सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे यांनी युक्तिवाद केला होता.
खरात प्रकरणात अंधश्रद्धा विरोधी खटल्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम यांची ‘विशेष सरकारी वकील’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एकूण 8 वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचे कामकाज ॲड. उज्ज्वल निकम पाहणार आहेत. ॲड. परिमल फाळे सहाय्यक म्हणून नियुक्त: या खटल्यात ॲड. उज्ज्वल निकम यांना सहकार्य करण्यासाठी राज्य शासनाने ॲड. परिमल फाळे यांची ‘सहाय्यक विशेष सरकारी वकील’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.
दोन्ही वकिलांच्या मानधनाचा (फी) खर्च राज्य शासनाचा गृह विभाग उचलणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने ११ जून २०२६ ला या नियुक्तीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
भोंदू खरात हवाला रॅकेट चालवायचा अशी माहिती समोर आली होती. याच संदर्भात आता खरातचा मुलगाच मोठा पुरावा बनलाय.. कारण खरातचा मुलगा हर्षवर्धन खरातच्या एसआयटी चौकशीचा तपशील झी 24 तासच्या हाती लागला. घरात खूप कॅश यायची मात्र सर्व डॅडला माहिती असं त्यानं सांगितल्याचं कळतंय. ईडी चौकशीl आर्थिक व्यवहारांबाबत प्रश्न विचारण्या आले . मुलाच्या कबुलीनंतर ‘हवाला’ रॅकेट चालवत असल्याची शक्यता तपासली जात आहे. तसेच पूर्वनियोजित प्लॅनद्वारे पैसे लपवले का, याचाही तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
भोंदू खरातकडे आलेले भक्त बाबाला आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी, घरी, फार्महाउसवर घेऊन जाण्यासाठी इच्छुक असायचे. अशा आउट डोअर व्हिजिटसाठी खरात तब्बल पाच लाखांपर्यंत रक्कम आकारत असल्याची चर्चा आहे. नाशिकबाहेरील भक्तांकडे जाण्यासाठी भोंदूबाबा आलिशान महागड्या कारच वापरत असे. खरातचे नाशिकमधील कार्यालय, तसेच त्याच्या निवासस्थानाजवळील काही रहिवाशांशी चर्चा केली असता याबाबत धक्कादायक बाबी समजल्या आहेत. अमावास्या आणि पौर्णिमेला खरातला घरी नेण्यासाठी पहाटेपासून महागड्या कारची लांब रांग लागत असे. मात्र, जो जास्त दाम देईल त्याच्याचकडे तो जात असे. या दोन दिवसातील दीड ते दोन तासाच्या भेटीसाठी खरात तब्बल पाच लाख रुपये, तसेच जाण्यासाठी जितके अंतर जास्त तितके दाम तो लाखो रुपयांनी वाढवत असे. एसआयटीनेदेखील तपासात हा खुलासा केला आहे. तसेच खरात भक्तांना विमान प्रवासासाठीदेखील आग्रह धरत असे.