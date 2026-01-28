English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत मोठी अपडेट! क्रॅश झालेल्या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.  क्रॅश झालेल्या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स ताब्यात घेण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 28, 2026, 09:21 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash:   महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी 28 जानेवारीचा दिवस काळा दिवस ठरला आहे. जनतेशी नाळ असलेला राजकारणी... महाराष्ट्राच्या जनतेचा हक्काचा माणूस आज त्यांना सोडून गेला, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा बारामतीत विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला आणि संपूर्ण देश हळहळला. अजित पवार मुंबईहून जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभांसाठी बारामतीला निघाले होते. विमानामध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे बारामतीत विमान लँड करताना कोसळलं आणि या अपघातात अजित पवारांसह एकूण 6 जणांचा मृत्यू झाला. क्रॅश झालेल्या विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. 

बारामतीमध्ये अजित पवार यांचा जिथे अपघात झाला तिथे घटनास्थळी फॉरेन्सिक लँब ची टीम दाखल झाली. DGCA ची टिम देखील घटनास्थळी दाखल झाली.  अपघातग्रस्त विमानातील ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. फॉरेन्सिक टीमने ब्लॅक बॉक्स ताब्यात घेतला आहे.  बारामती विमान अपघाताचे फोटो समोर आले आहेत. चार्टर्ड विमान अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. अपघातानंतर विमानाला लगेचच आग लागली. या अपघातात विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही समावेश आहे, ज्यांची ओळख त्यांच्या कपड्यांवरून आणि घड्याळावरून झाली. 

ब्लॅक बॉक्समुळे अपघाताचा उलगडा होणार?

अजित पवार लिअरजेट 45 विमनातून प्रवास करत होते. त्यात ब्लॅक बॉक्स होता, ज्यामध्ये फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर दोन्ही होते. तपास पथकाने अपघातस्थळावरून ब्लॅक बॉक्स ताब्यात घेतला आहे. ब्लॅक बॉक्समध्ये उपकरण वेग, उंची, इंजिनची कार्यक्षमता आणि नियंत्रण इनपुट यासारखे महत्त्वाचे तांत्रिक डेटा तसेच अपघातापूर्वीच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये कॉकपिटमधील संभाषणांचे रेकॉर्डिंग याचा सर्व डेटा मिळणार आहे. अपघात तांत्रिक बिघाड, हवामान परिस्थिती की मानवी चुकींमुळे झाला हे निश्चित करण्यात मदत होऊ शकते. 

दरम्यान, दुर्घटनाग्रस्त विमान प्रकरणात तपासाचा वेग वाढला आहे.  AAIB चे अधिकारी आज VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी दाखल झाले. कंपनीचे मालक आणि AIB चे अधिकारी तब्बल दीड तासांहून अधिक काळ कंपनीच्या आत उपस्थित होते.  चौकशी पूर्ण करून AAIB चे अधिकारी कंपनीबाहेर आले असून मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे ताब्यात घेऊन सील करण्यात आली आहेत. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

