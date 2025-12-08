MPSC परीक्षेबाबत मोठी अपडेट; आता डायरेक्ट 2026 मध्ये होणार परीक्षा; 674 पदांची भरती पुन्हा रखडली

MPSC Exam Postponed : MPSC परीक्षेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता डायरेक्ट 2026 मध्ये MPSC ची परीक्षा होणार आहे. यामुळे 674 पदांची भरती पुन्हा रखडली आहे. एमपीएससी’ने 21 डिसेंबरची संयुक्त परीक्षा पुढे ढकलली आहे. आता 4 जानेवारी 2026 ला परीक्षा होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय), राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) आणि सहायक कक्ष अधिकारी (एएसओ) यासाठी संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेतली जाते.
नगरपालिका आणि नगर पंचायतींचे 2 आणि 20 डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानाची मतमोजणी ही एकत्रित 21 डिसेंबरला होणार आहे. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट ‘ब’ अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा 21 डिसेंबरला होणार होती. जिल्हा पातळीवर परीक्षेची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाकडे असते.
जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल विभागातील सर्व कर्मचारी हे 21 डिसेंबरला मतमोजणीत व्यस्त राहणार आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबरची संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार की पुन्हा पुढे ढकलली जाणार? असा संभ्रम विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाला हाेता. यावर आता अंतिम एमपीएससीच्या पत्राने मिळाले आहे. २१ डिसेंबरची परीक्षा पुढे ढकलली असून आता 4 जानेवारीला परीक्षा होणार आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय), राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) आणि सहायक कक्ष अधिकारी (एएसओ) यासाठी संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेतली जाते. यंदा ६७४ पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली. यामध्ये सहायक कक्ष अधिकारी 3, राज्य कर निरीक्षक 279 पदे आणि पोलीस उपनिरीक्षकाच्या 392 पदांचा समावेश आहे. सुरुवातीला संयुक्त पूर्व गट ‘ब’ 2025 (अराजपात्रित) परीक्षा 9 नोव्हेंबरला होणार होती. मात्र, महाराष्ट्राच्या काही भागात आलेल्या पूर परिस्थितीमुळे राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. ती परीक्षा नोव्हेंबर महिन्यात झाल्याने त्याचा परिणाम संयुक्त पूर्व परीक्षेवर झाला. यानंतर 21 डिसेंबरला संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला.
निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला २ डिसेंबर रोजी मतदान आणि 3 डिसेंबर रोजी मतमोजणीची तयारी केली होती. मात्र, न्यायलयीन खटल्यांचा पेच निर्माण झाल्याने तेथील मंगळवारी होणारी काही पालिकांमधील निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार आहे. त्यामुळे 2 आणि 20 डिसेंबर रोजी मिळून दोन्ही टप्प्यांतले मतदान पार पडल्यानंतर सर्व नगरपालिका व नगर पंचायतींचा निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्व महसुली अधिकारी मतमोजणीच्या प्रक्रियेत व्यस्त राहणार असल्याने ‘एमपीएससी’ 21 डिसेंबरला परीक्षा घेणार की पुन्हा पुढे ढकलणार? असा संभ्रम विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाला होता.