/Mumbai Goa Highway:मुंबई-गोवा महामार्ग कधी होणार सुसाट? वाहतूक कोंडी फोडण्याचं मोठं प्लानिंग समोर!

Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक कोंडी हा कोकणवासीयांसह गोव्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी अनेक वर्षांपासून डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. विशेषतः सुट्ट्या, सण आणि वीकेंडच्या काळात या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. मात्र आता पावसाळ्यानंतर या समस्येत मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महामार्गावरील काही महत्त्वाचे पूल पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आले असून ते वाहतुकीसाठी खुले झाल्यानंतर प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरळीत होणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाच्या पुलांची कामे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होती. या कामांमुळे वाहनांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत होता आणि त्यामुळे कोंडी वाढत होती. आता संगमेश्वर, पाली आणि लांजा परिसरातील पुलांची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. काही पूल जूनमध्ये तर उर्वरित जुलैअखेर वाहतुकीसाठी खुले होणार असल्याने महामार्गावरील अडथळे कमी होतील.
संगमेश्वर पुलाची एक बाजू आधीच सुरू झाली असून दुसरी बाजूही लवकरच सुरू करण्याचे नियोजन आहे. तसेच पाली येथील नवीन पूल सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी खुला होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे वाहतुकीचा वेग वाढेल आणि अरुंद मार्गांमुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर होतील.
लांजा बाजारपेठेतून जाणाऱ्या वाहनांमुळे स्थानिक आणि लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीत संघर्ष निर्माण होत होता. नवीन पुलामुळे महामार्गावरील वेगवान वाहतूक आणि शहरातील स्थानिक वाहतूक वेगवेगळी होईल. त्यामुळे शहरातील गर्दी कमी होण्याबरोबरच महामार्गावरील प्रवासही जलद होईल.
सध्या इंदापूर, माणगाव, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी परिसरात सुट्टीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होत असल्याचे चित्र दिसते. अनेकदा काही किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी तासन्तास थांबावे लागते. पुलांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर या अडथळ्यांमध्ये घट होईल आणि वाहनांची हालचाल अधिक सुरळीत होईल.
महामार्गावरील प्रवास सोपा झाल्यास कोकण आणि गोवा पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. पर्यटकांचा प्रवासाचा वेळ कमी होईल, मालवाहतूक वेगवान होईल आणि स्थानिक व्यापारालाही फायदा होईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या टप्प्याटप्प्याने सुरू असलेल्या कामांमुळे पुढील काही महिन्यांत या मार्गाचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.