/शिक्षा सुनावली पण नराधम भीमराव कांबळे प्रत्यक्षात फासावर लटकायला किती दिवस लागतील? कायदा काय सांगतो?

पुण्यातील नसरापूरमधील प्रकरणातील दोषी आरोपी भीमराव कांबळेला कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलीये. आरोपी भीमराव कांबळेने चिमुकलीला खाऊ देण्याच्या बहाण्याने तिच्यावर अत्याचार केला होता. हा नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्यानंतर तिची त्याने दगडाने ठेचून हत्या केली. पुढे चिमुरडीचा मृतदेह शेणाच्या ढिगा-याखाली लपवून ठेवला होता. सरकारने खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी विक्रमी वेळेत तपास पूर्ण करत आरोपपत्र दाखल केलं आणि कोर्टानेही दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आजचा ऐतिहासिक निकाल दिलाय. दोषी भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. पण नराधमाला प्रत्यक्षात फाशी होण्यास आणखी किती दिवस लागू शकतात? याबद्दल कायदा काय सांगतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर दोषी व्यक्तीला लगेच फाशी दिली जाते, अशी अनेकांची समजूत असते. मात्र भारतीय कायद्यानुसार प्रत्यक्षात तसे होत नाही. न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिल्यानंतर अनेक कायदेशीर टप्पे पूर्ण करावे लागतात. त्यामुळे शिक्षा जाहीर झाल्यानंतरही दोषीला फाशीची अंमलबजावणी होण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. भीमराव कांबळेला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतरही त्यांच्याबाबत हीच कायदेशीर प्रक्रिया लागू होणार आहे.
भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार (CrPC) कोणत्याही सत्र न्यायालयाने दिलेला मृत्युदंड तातडीने लागू होत नाही. सर्वप्रथम संबंधित उच्च न्यायालयाने त्या शिक्षेची पुष्टी (Confirmation) करणे आवश्यक असते. उच्च न्यायालय संपूर्ण पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि न्यायालयीन नोंदी पुन्हा तपासते. उच्च न्यायालयाला शिक्षा कायम ठेवणे, कमी करणे किंवा दोषीची निर्दोष मुक्तता करण्याचाही अधिकार असतो. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम मानला जात नाही.
उच्च न्यायालयाने मृत्युदंड कायम ठेवल्यास दोषी व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. सर्वोच्च न्यायालयातही संपूर्ण प्रकरणाचा नव्याने विचार केला जातो. त्यानंतर पुनर्विचार याचिका (Review Petition) आणि आवश्यक वाटल्यास क्युरेटिव्ह याचिका (Curative Petition) दाखल करण्याचीही संधी उपलब्ध असते. या सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय फाशीची तारीख निश्चित केली जात नाही.
न्यायालयीन सर्व पर्याय संपल्यानंतरही दोषी व्यक्तीकडे घटनात्मक अधिकार उपलब्ध असतात. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 72 अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे आणि कलम 161 अंतर्गत राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज दाखल करता येतो. या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत फाशीची शिक्षा अंमलात आणता येत नाही. अनेक वेळा या प्रक्रियेला काही महिने किंवा काही वर्षांचाही कालावधी लागू शकतो.
दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही दोषीला तात्काळ फाशी देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांनुसार दोषी व्यक्तीला कुटुंबीयांना भेटण्याची, मानसिक तयारी करण्याची आणि आवश्यक कायदेशीर पर्याय वापरण्याची संधी मिळावी म्हणून काही दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक असते. त्यानंतरच कारागृह प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'डेथ वॉरंट'नुसार फाशीची अंमलबजावणी करते.
भीमराव कांबळेला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली असली तरी त्यांना लगेच फाशी होणार नाही. उच्च न्यायालयाची पुष्टी, सर्वोच्च न्यायालयातील अपील, पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका तसेच राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज अशा सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष फाशीची तारीख निश्चित होण्यासाठी काही महिने किंवा काही वर्षे लागू शकतात. भारतीय न्यायव्यवस्था प्रत्येक दोषीला कायद्यानुसार सर्व उपलब्ध संधी देण्याच्या तत्त्वावर कार्य करते. त्यामुळे मृत्युदंड हा न्यायालयाने जाहीर केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अत्यंत नियोजनबद्ध आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच केली जाते.