नीट पेपरफुटी प्रकरणात अजब गजब योगायोग; एक नव्हे दोन तर चक्क 3 मनीषा

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मनिषा या नावावरून मोठा विचित्र योगायोग समोर आला आहे. कारण या प्रकरणातील पुण्यातली तिसरी आरोपी देखील मनिषाच निघाली. म्हणजेच नीटचा पेपर फोडण्यात या तीन मनीषा नावाच्या महिलांचा हात असल्याचं आता समोर आलंय, यातील दोन मनीषा या प्राध्यापक आहेत.
Pune Crime News : नीट पेपरफुटी प्रकरणात एक अजब-गजब योगायोग समोर आला आहे. पेपरफुटीप्रकरणात एक नव्हे दोन तर चक्क तीन मनीषा नावाच्या महिलांचा हात असल्याचं समोर आलं आहे, या प्रकरणात आणखी एक महिलेचं नाव समोर आलं आणि या महिलेचं नाव देखील मनिषाच निघालं आहे. पुण्यातली पहिली अटक ही मनिषा वाघमारेला बिबवेवाडीतून झाली ती या पेपरफुटी प्रकरणातील एजंट होती, तर दुसरी आरोपी मनिषा मांढरे ही जीव शास्राची प्राध्यापिका निघाली या दोन्ही मनिषा बिबवेवाडीतील एकाच सोसायटीत राहत असून त्या मैञिणी देखील निघाल्यात. तर तिसरी मनिषा ही प्राध्यापिकाच निघाली असून ती देखील एनटीएची पेपर सेटर आहे.
मनीषा मांढरे मॉडर्न महाविद्यालयात प्राध्यापिका आहे, फिजिक्स आणि बॉटनी विषय शिकवतात.. पेपरफुटी प्रकरणात ती मुख्य संशयित आहे. NTA परीक्षेत पेपर समन्वयकही होत्या. मनीषा वाघमारे ही पुण्यात ब्युटी पार्लरचा व्यवसाय करते. पार्लरच्या माध्यमातून पेपर लीक करून श्रीमंत पालकांना पेपर विकल्याचा आरोप तिच्यावर आहे.
मनीषा हवालदार ही फिजिक्सची प्राध्यापिका आणि NTAची पेपर सेंटर. फिजिक्सचे प्रश्न फोडल्याचा तिच्यावर आरोप, अटकेनंतर विद्या प्रसारिणी सभेकडून मनीषा हवालदारचं निलंबन करण्यात आले. तिन्ही मनीषा आणि पी.व्ही कुलकर्णी अशा चौघांनी मिळून नीटचा पेपर फोडल्याचं सीबीआयच्या तपासातून समोर आलं आहे. नीट पेपर फुटी प्रकरणी सीबीआयने प्रा. मनिषा हवालदार यांना अटक करताच संबंधित शिक्षण संस्थेनं त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केलीय...विद्या प्रसारिनी सभा या शिक्षण संस्थेचे सचिव डॉ. सतिष दळवी यांनीच ही माहिती दिली आहे.
सीबीआयनं या संस्थेची झाडाझडती घेतल्याचंही दळवी यांनी सांगितलं आहे. शाळेतून मनीषा हवालदारचं कँम्पुटर हार्ड डिक्स, आणि कार्यालयातील सीसीटीव्ही देखील जप्त केली आहे.
मनीषा हवालदारच्या अटकेनंतर सीबीआयनं पुण्यात इतरही ठिकाणी छापे टाकले आहेत, सदाशिव पेठ, कात्रज, शिवाजीनगरमध्ये छापे टाकण्यात आले आहेत, या भागांमध्ये मनिषा हवालदारनं पेपर विकल्याचा संशय सीबीआयला आहे, त्यामुळे सीबीआयच्या तपासामधून या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक माहिती समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.