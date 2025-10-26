English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पनवेल कर्जत रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट; मार्च 2026 मध्ये धावणार पहिली ट्रेन? एका तासाचा डायरेक्ट एकमार्गी प्रवास

पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लवकरच कमी होणार आहे.  या रेल्वे कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मार्च महिन्यात हा रेल्वे मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 26, 2025, 04:16 PM IST
पनवेल कर्जत रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट; मार्च 2026 मध्ये धावणार पहिली ट्रेन? एका तासाचा डायरेक्ट एकमार्गी प्रवास

Panvel Karjat Rail Corridor Project : पनवेल कर्जत रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.  पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे.  कारण या रेल्वे कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवालानुसार, कॉरिडॉरचे 79 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.  मार्च 2026 पर्यंत हा रेल्वे मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पनवेल ते कर्जत दरम्यान सध्या थेट रेल्वे कनेक्टेव्हीटी नाही. या नव्या रेल्वे मार्गामुळे पनवेल ते कर्जत असा डायरेक्ट  एकमार्गी प्रवास होणार आहे. पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा हा 29.6 किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग भविष्यात लोकांचा प्रवास जलद आणि सुखद करणारा आहे. 2,728 कोटी रुपयांचा हा महाप्रकल्प आहे.  या कॉरिडॉरमुळे प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ अंदाजे 30 मिनिटांची कमी होणार आहे. हा प्रकल्प जानेवारी 2026 च्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. 

सध्या, स्थानकांवर कुंपण बसवले जात आहे, जे पूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या कुंपणापेक्षा वेगळे आहे. पनवेल, चिखले, मोहोपे, चौक आणि कर्जत स्थानकांवर प्रवासी सुविधा आणि कार्यरत इमारती पूर्णत्वाच्या जवळ आहेत. विस्तारित रेल्वे नेटवर्क पूर्ण झाल्यानंतर, हा प्रकल्प पनवेल आणि कर्जत दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे, ज्यामुळे अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळेल. 

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या प्रवाशांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या कॉरिडॉरमुळे पनवेल आणि कर्जत दरम्यान एक महत्त्वाचा उपनगरीय दुवा निर्माण होईल, नवी मुंबई, रायगड आणि आसपासचा परिसर रेल्वे मार्गाशी जोडला जाणार आहे.  आधुनिक अभियांत्रिकी डिझाइनचा समावेश असलेले
हे काम मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP) 3 अंतर्गत MRVC द्वारे केले जात आहे. अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की पनवेल आणि कर्जतमधील पूल, बोगदे, स्टेशन इमारती आणि रेल्वे उड्डाणपुलांसह प्रमुख नागरी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. या प्रकल्पात आधुनिक अभियांत्रिकी डिझाइन आणि पर्यावरणीय चिंता लक्षात घेऊन पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी प्राधान्याने वन मंजुरीचा समावेश आहे.

एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विलास सोपान वाडेकर म्हणाले की, पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉरमुळे या प्रदेशाला एक नवीन आणि जलद पर्यायी मार्ग मिळेल, ज्यामुळे कर्जतचा प्रवास सध्याच्या कल्याण मार्गापेक्षा कमी वेळ घेणारा होईल. यामुळे प्रवाशांची सोय आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेलच, शिवाय आजूबाजूच्या परिसरातील आर्थिक घडामोडींनाही चालना मिळेल. हा प्रकल्प प्रादेशिक विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या आर्थिक वर्षात तो जनतेसाठी खुला केला जाईल.

FAQ

1 पनवेल-कर्जत रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे?
 हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे आणि ७९ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत हा रेल्वे मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे, तर जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या आर्थिक वर्षात तो जनतेसाठी खुला केला जाईल.

2 या कॉरिडॉरमुळे प्रवास वेळ कसा वाचेल?
पनवेल ते कर्जत दरम्यान सध्या थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी नसल्याने प्रवास वेळ जास्त लागतो. या २९.६ किलोमीटरच्या नव्या मार्गामुळे डायरेक्ट एकमार्गी प्रवास शक्य होईल आणि प्रवाशांचा वेळ अंदाजे ३० मिनिटांनी कमी होईल. कर्जतचा प्रवास सध्याच्या कल्याण मार्गापेक्षा कमी वेळ घेणारा होईल.

3 प्रकल्पाची किंमत आणि लांबी काय आहे?
 हा २,७२८ कोटी रुपयांचा महाप्रकल्प आहे. पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा हा २९.६ किलोमीटरचा रेल्वे मार्ग भविष्यात लोकांचा प्रवास जलद आणि सुखद करणारा आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big Update on Panvel Karjat Rail Corridor ProjectPanvel Karjat Rail Corridor ProjectPanvel Karjat Rail The first train to run in March 2026पनवेल कर्जत रेल्वे कॉरिडॉर

इतर बातम्या

Diljit Dosanjh on KBC 17: दिलजीत दोसांझला नाही आवडला बिग बी...

मनोरंजन