/Explained:‘धनुष्यबाण’ कुणाचा? शिंदे गटाच्या कौलांच्या युक्तिवादावर कोर्टाचे सवाल; सुप्रीम कोर्टात काय होणार?

शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला मिळावे, तसेच निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देताना कोणते निकष वापरले, यासंदर्भातील प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. आज शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल युक्तिवाद पुढे सुरू ठेवण्याची शक्यता आहे.
मागील सुनावणीमध्ये नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना 2019 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांतील मतांच्या आकडेवारीचा दाखला दिला. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, 2019 मध्ये शिवसेनेच्या विजयी 55 आमदारांना मिळालेल्या मतांपैकी शिंदे गटातील 40 आमदारांना सुमारे 76 टक्के मते मिळाली होती, तर ठाकरे गटातील 15 आमदारांना सुमारे 23.5 टक्के मते मिळाली. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या विजयी 18 खासदारांपैकी 13 खासदार शिंदे गटासोबत होते आणि त्यांच्या मतांचा वाटा सुमारे 73 टक्के असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला. त्यामुळे केवळ आमदारांची संख्या नव्हे, तर प्रत्यक्ष मतांचे प्रमाणही आयोगाने विचारात घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
कौल यांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि निवडणूक चिन्हाचा वाद हे दोन स्वतंत्र विषय असल्याचे मांडले. ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला देताना त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या दोन्ही घटनात्मक प्राधिकरणांची कार्ये वेगवेगळी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एका प्राधिकरणाच्या निर्णयासाठी दुसऱ्या प्राधिकरणाची प्रक्रिया अनिश्चित काळ थांबवता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यांच्या मते, अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असल्या तरी निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार होता.
शिवसेना चिन्हाच्या वादात कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या ‘सादिक अली’ निकालाचाही आधार घेतला. पक्षातील फुटीच्या परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमत हा पक्ष किंवा निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेताना विचारात घेता येणारा निकष असल्याचे त्यांनी मांडले. निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांचे संख्याबळ मोजले नाही, तर विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांतील मतांची टक्केवारी, मिळालेली मते आणि दोन्ही गटांची परिस्थिती यांचाही विचार केल्याचे कौल यांनी सांगितले. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांना एकच मानता येणार नाही, हा मुद्दाही त्यांच्या युक्तिवादाचा भाग आहे.
मागील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. जर उपलब्ध सर्व कसोट्यांमध्ये अडचणी असतील, तर दोन्ही गटांना ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह न देता स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढण्याचा पर्याय आयोगाने विचारात घेतला होता का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालय स्वतः निवडणूक आयोगाच्या जागी बसून निर्णय घेणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र आयोगाने आपला विवेकाधिकार योग्य प्रकारे वापरला का आणि उपलब्ध सर्व पर्याय व त्यांच्या संभाव्य परिणामांचा विचार केला का, याची न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते, असे बागची यांनी स्पष्ट केले.
आजच्या सुनावणीत कौल यांचा युक्तिवाद पुढे सुरू राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः विधिमंडळातील बहुमत, मतांची टक्केवारी, अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा चिन्हाच्या वादावर होणारा परिणाम आणि ‘सादिक अली’ व ‘सुभाष देसाई’ या निकालांचा परस्पर संबंध हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरू शकतात. मागील सुनावणीत न्यायालयाने पक्षातील संघटनात्मक लोकशाही आणि कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेचाही विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना उपलब्ध पर्यायांचा कितपत विचार केला, हा मुद्दाही सुनावणीत केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.