/17 वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; 13 तासांचा प्रवास 6 तासांत

मुंबई गोवा महामार्ग : कोकणवासीयांची 17 वर्षांची प्रतिक्षा अखेर संपणार आहे. मुंबई गोवा महामार्गाबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी करत कामाचा आढावा घेतला. कधीपासून मुंबई गोवा महामार्गा प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार याबाबत याबात माहिती दिली. नागोठणे येथील बंद असलेल्या पुलावरून लहान वाहनांची वाहतूक सुरू झाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मुंबई गोवा महामार्ग पाहणी दौरा केला. मुंबई गोवा महा मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी अनेक भागातओव्हर ब्रिज उभारण्यात आले आहेत. काही भागातील ब्रीज खचल्यामुळे IIT चा सल्ला घेऊन पुढील नियोजन केले जाणार आहे. नागोठणे येथील बंद असलेल्या पुलावरून छोटी वाहन आजपासून सुरू करण्यात येत असल्याचे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.
पाऊस उघडल्यावर अनेक भागातील वर खाली झालेले स्लॅब दुरुस्त केले जातील. चिपळूण मधील फ्लाय ओव्हर देखील गणेशोत्सव पूर्वी सुरू करण्याचे प्रयत्न आहेत. गोवा महामार्गावरील 80 ते 90 टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचे शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यावेळी म्हणाले. मुंबई गोवा महामार्गावरील माणगाव इंदापूर येथे बायपासचे काम रखडलेले आहे. या मार्गावरील पूर्वीच्या ठेकेदार आणि यंत्रणांनी ज्या पद्धतीने काम करणं अपेक्षित होतं त्या प्रकारे केलं नाही त्यामुळे कामाला विलंब. गणेशोत्सव सनापूर्वी हे काम पूर्ण होईल असं वाटत नाही. याबाबतीत आम्ही कोणत्याच कॉन्ट्रॅक्टरला मदत करत नाही. परंतु कामाची मुदत अजून आहे. इंदापूर माणगाव बायपास सह तामिनी घाटात देखील वाइंडिंग करून घेतली जणार आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावरील कामाचा दर्जा आणि वडखळ जवळील कोसळलेल्या स्लॅब यावर देखील शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी भाष्य केले. काम दर्जेदार झाली पाहिजेत याबाबतीत मी वारंवार संबंधित विभागाला सूचना दिलेल्या आहेत. मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामात कोणताही कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार चुकीचं काम करत असेल तर त्याला पाठीशी घातला जाणार नाही. चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावरील प्रकल्प संपावा हे गडकरींचे देखील वाटत आहे. कोकणातील लोकांना मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामाबाबत समाधान मिळालेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र लवकरच काम मार्गी लागेल. अनेक भागातील ब्लॅक स्पॉट कामांची दुरुस्ती किंवा इतर कामे देखील नवीन प्रस्तावात घेतली जातील असे त्यांनी सांगितले. कोकणकरांची 17 वर्षांची प्रतीक्षा कधी संपणार असा प्रश्न ? सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांना विचारण्यात आला. महामार्गाचे काम 90 ते 95 टक्के पूर्ण झाला आहे. शेवटच्या टप्प्यात राहिलेली कामे देखील पूर्ण होतील. येत्या गणेशोत्सव मध्ये कोणत्याही प्रकारची वाहतूक कोंडी होणार नाही यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले.
अधिवेशनात मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पुढील गणेशोत्सवापूर्वी संपूर्ण महामार्ग प्रवाशांसाठी उपलब्ध होईल, असे आश्वासनही भोसले यांनी दिले. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर 13 तासांचा प्रवास 6 तासांत होणार आहे.