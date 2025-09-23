English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबात मोठी अपडेट; मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतची माहिती दिली. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 23, 2025, 09:42 PM IST
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबात मोठी अपडेट; मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर

Maharashtra Local Body Election 2025 :  लवकरच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगातर्फे मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. प्रारुप मतदार यादीवर हरकती आणि सूचना मागवल्या जाणार आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व 336 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार प्रारुप मतदार यादीवर 8 ते 14 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत हरकती आणि सूचना दाखल करता येतील. राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी वापरण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारुप मतदार यादी 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर 14 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. अंतिम मतदार यादी व मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केली जाईल.

निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे, नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. 
हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून निवडणूक विभाग किंवा निर्वाचक गण बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने करण्यात येतात. 

FAQ

1.  महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा कार्यक्रम काय आहे?
महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होईल, त्यावर १४ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत हरकती आणि सूचना दाखल करता येतील, आणि अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर होईल.

2.  मतदार यादीसाठी अधिसूचित दिनांक काय आहे?
अधिसूचित दिनांक १ जुलै २०२५ निश्चित करण्यात आला आहे. या दिवशी अस्तित्वात असलेली विधानसभेची मतदार यादी या निवडणुकांसाठी आधारभूत म्हणून वापरली जाईल.

3. प्रारूप मतदार यादी कधी प्रसिद्ध होईल आणि हरकती कधी दाखल करता येतील?
जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग व पंचायत समिती निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार यादी ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यावर ८ ते १४ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत हरकती आणि सूचना दाखल करता येतील.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big Update on Zilla Parishad and Panchayat Committee Elections in MaharashtraVoter list program announcedmaharashtra local body election 2025स्थानिक स्वराज्य निवडणुकजिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुक

इतर बातम्या

पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा हाहाकार, नद्यांनी धारण केलं रौद...

महाराष्ट्र बातम्या