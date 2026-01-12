English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निवडणूक आयोगाला फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका घाव्याच लागणार; जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट

 महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका होणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 12, 2026, 03:15 PM IST
ZP Election:  महाराष्ट्रात सध्या 29 महानगरपालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जवळपास अंतिम टप्प्यात आला आहे.  15 जानेवारीला महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. या निवडणुका संपल्यावर  निवडणूक आयोगाला फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. 

15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश

16 जानेवारी नंतर महाराष्ट्रात महापालिका निवडका पार पडताच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका पूर्ण कराव्यात असे आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबाबतची सुनावणी 21 तारखेला होणार आहे.

 कोणत्याही क्षणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता

सुप्रीम कोर्टानेच निवडणुक आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका पूर्ण  करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे महापालिका निवडणुका पार पडताच निवडणपक आयोगाला  जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची तयारी करावी लागणार आहे. यामुळेच महापालिका निवडणुका पार पडताच कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोगातर्फे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. 

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपुढे वाढवलेली नाही त्या ठिकाणी मुदतवाढ 

12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समितीच्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपुढे वाढवलेली नाही त्या ठिकाणी मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाला दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.  सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुदतवाढ मिळण्यासाठी निवडणूक आयोगणे सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Zilla Parishads and Panchayat Samitis elctionsZilla ParishadPanchayat Samitis in Maharashtraजिल्हा परिषद निवडणुकापंचायत समिती निवडणुका

