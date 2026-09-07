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राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; भाजपने सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांना निर्णय घेण्यासाठी दिली मुदत?

राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राष्ट्रवादी विलिनीकरणासाठी भाजप आग्रही असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 07, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:51 PM IST
राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; भाजपने सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांना निर्णय घेण्यासाठी दिली मुदत?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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राष्ट्रवादी विलिनीकरणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट; भाजपने सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांना निर्णय घेण्यासाठी दिली मुदत?
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