Ashok Kharat Crime News : धक्कादायक! भोंदू खरातला गर्भपातासाठी शासकीय अधिकाऱ्याची मदत

Ashok Kharat Crime News : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. अशोक खरातला एक शासकीय डॉक्टर गर्भपातासाठी मदत करत असल्याचा धक्कादायक खुलासा चौकशीत झाला आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 23, 2026, 04:10 PM IST
भोंदू अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून सुरू असलेल्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहे. एसआयटीने खरातच्या कुकर्मांसह गर्भपात प्रकरणाची चौकशी केली करत असताना काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणानंतर आता अशोक खरात हा गर्भपातचे रॅकेट चालवत होता का ? आशा पद्धतीने तपास एसआयटी करत आहे. कारण शासकीय अधिकारी असलेला डॉक्टर देखील अशोक खरातला गर्भपात करण्यासाठी मदत करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

भोंदू अशोक खरात यांनी तब्बल आठ महिलांचे लैंगिक शोषण करत मी देवाचा अवतार आहे असं सांगून लैंगिक छळ केल्याबाबतीत नाशिकच्या सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात आठ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. बंधू अशोक खरात हा ज्या महिलांबरोबर लैंगिक शोषण करत होता त्यातून एखादी महिलेला गर्भधारणा झाली तर तो गर्भपात करण्यासाठी काही गोळ्या देत असल्याची देखील माहिती समोर आली होती. यानंतर जे डॉक्टर अशोक खरातला मदत करत होता या डॉक्टरांची चौकशी करण्यात आली होती. नाशिकमधील चार बड्या डॉक्टरांचाही सहभाग होता.

या डॉक्टरांमार्फत गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यात नाशिकमधील एका शासकीय मोठ्या डॉक्टर अधिकाऱ्यानेही गर्भपाताच्या या रॅकेटमध्ये मदत केल्याचा संशय आहे. या डॉक्टरांनाही लवकरच चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. स्वतःला अवतारी पुरुष सांगून खरातने पीडितांना जाळ्यात ओढले आणि घटस्फोट, नोकरी किंवा कौटुंबिक समस्या सोडवण्याचे आश्वासन देऊन शोषण केले.

पीडित महिला गरोदर राहिल्यास खरात त्यांना गर्भपाताच्या गोळ्या देत असे, अशी माहिती समोर आली आहे. खरातच्या या काळ्या कारनाम्यात काही डॉक्टरांचा आणि सोनोग्राफी सेंटर्सचा सहभाग असल्याचेही समोर आली आहे. यात कोणत्या डॉक्टरांचा सहभाग होता, गर्भपात करण्यासाठी गोळ्या कुठून आणल्या, यासंदर्भात तपास केला जातोय... ह्या संपूर्ण प्रकरणाकडे एसआयटीने आपलं लक्ष केंद्रित करून शासकीय अधिकारी असलेला हा डॉक्टरची देखील एसआयटी कसून चौकशी करणार असल्याचे माहिती सूत्रांच्या मार्फत कळत आहे..

नाशिकमधील चार डॉक्टरांचा सहभाग आहे. हे सर्व डॉक्टर पंचवटी परिसरातील असून, यातील एका डॉक्टर दाम्पत्याचे दिंडोरी रोडवर सोनोग्राफी सेंटर असल्याचे समजते. या डॉक्टरांमार्फत गर्भपाताची औषधे, उत्तेजक औषधे पुरविण्यात या डॉक्टरांची महत्वाची भूमिका महत्वाची मानली जाते. त्यामुळे आता हे डॉक्टरही तपास यंत्रणेच्या रडारवर असून, त्यांनाही चौकशीसाठी लवकरच बोलावण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

