Ladki Bahin Yojana Big Updates : राज्यभरात लाडक्या बहिणी योजना यशस्वी ठरली. या योजनेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून भरघोस प्रतिसाद मिळाला. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात अनेक लाडक्या बहिणींना पैसे मिळाले नसल्याने काही ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरताना अनेक महिलांना ई-केवायसी संदर्भातील पर्याय निवडताना काही चुकीचे पर्याय निवडले गेल्याने अनेक महिलांचे पैसे थकले. आता लवकरच या महिलांना लाडक्या बहिण योजनेचा हप्ता मिळेल. कारण e-KYC बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्याच्या प्रमुख मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत किमान 35 लाख महिलांना त्यांचे फायदे गमवावे लागू शकतात कारण त्यांनी त्यांचे ई-केवायसी वेळेवर पूर्ण केले नाही, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. ई-केवायसी सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर 2026 होती. 28 डिसेंबरपर्यंत, सुमारे 2.4 कोटी लाभार्थ्यांपैकी फक्त 1.7 कोटी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी औपचारिकता पूर्ण केल्या होत्या.
तांत्रिक कारणांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेले 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचे ई-केवायसी (e-KYC) पोर्टल आजपासून पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले आहे. पोर्टल बंद असल्याने राज्यातील हजारो महिलांचे अर्ज प्रलंबित राहिले होते आणि त्यांचे हप्ते रखडले होते.
पोर्टल बंद असल्यामुळे संतापलेल्या महिलांनी राज्याच्या विविध भागांत मोर्चे काढून आपला रोष व्यक्त केला होता. या आंदोलनांची आणि महिलांच्या वाढत्या आक्रोशाची गंभीर दखल घेत राज्य महिला व बालविकास विभागाने तातडीने पोर्टल सुरू करण्याचे आदेश दिले.
प्रलंबित ई-केवायसी (e-KYC) पोर्टल अखेर पुन्हा सुरू. गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक कारणांमुळे पोर्टल बंद असल्याने हजारो महिलांचे हप्ते रखडले होते. महिलांच्या आक्रोशानंतर आणि वाढत्या दबावानंतर राज्य महिला व बालविकास विभागाने तातडीने आदेश देऊन हे पोर्टल पूर्ववत केले आहे. आता प्रलंबित लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे."
ज्या महिलांनी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, त्यांच्या अर्जांबाबत एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. ई-केवायसी करताना कुटुंबातील सदस्यांच्या सरकारी नोकरी किंवा पेन्शनबाबतच्या माहितीमध्ये तांत्रिक गल्लत झाली आहे. 'कुटुंबात सरकारी कर्मचारी आहे का?' या प्रश्नाचे उत्तर देताना चुकीचा पर्याय निवडला गेल्यामुळे अर्जांच्या पात्रतेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा तांत्रिक चुकांमुळे सध्या लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे."
ई-केवायसी प्रक्रियेत कुटुंबातील सदस्यांच्या सरकारी नोकरी किंवा निवृत्तीवेतनाबाबत चुकीची माहिती भरली गेल्याने लाभार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. या तांत्रिक गल्लतीमुळे पात्र महिलांचेही हप्ते रखडले होते. याची दखल घेत प्रशासनाने आता दुरुस्तीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. महिला व बालविकास विभागाने या संदर्भात अधिकृत परिपत्रक (GR) प्रसिद्ध केले असून, महिलांनी तातडीने आपल्या अर्जातील त्रुटी सुधारण्याचे आवाहन केले आहे."