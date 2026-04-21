महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिरात मोठा 'VIP' घोटाळा! थेट भक्तांनाच लुबाडले

त्र्यंबकेश्वरातील‘व्हीआयपी दर्शनात काळाबाजार झाला आहे. देवदर्शनातून विश्वस्त कडलग कुटुंबाची कोट्यावधींची माया गोळा केली. अकाऊंटवर एक कोटी 13 लाख रुपये मिळाले.  

वनिता कांबळे | Updated: Apr 21, 2026, 12:20 AM IST
Nashik News : कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची आर्थिक लूट करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे.  नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील व्हीआयपी दर्शन घोटाळ्यात आरोपीनं कोट्यवधीची माया गोळा केल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. आरोपी पुरुषोत्तम कडलगच्या खात्यात कोट्यवधी रुपये जमा असल्याची माहिती आहे. हा सगळा पैसा व्हीआयपी दर्शनातूनच कमावल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे.

त्र्यंबकेश्वर मंदिर... बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक मंदिर.... जिथे दर्शनासाठी भाविक तासनतास रांगेत उभे राहतात. मात्र, याच रांगेत उभे राहणाऱ्या निष्पाप भाविकांची ''व्हीआयपी दर्शना''च्या नावाखाली लूट करत विश्वस्ताने एक कोटी 13 लाख रुपये कमावले असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली.  हे रॅकेट इतके पद्धतशीर होते की, मध्यस्थ भाविकांना काही हजार रुपये घेऊन व्हिआयपी रांगेतून बाहेर काढून थेट गाभाऱ्यापर्यंत नेत असत. विशेष म्हणजे दर्शन झाल्यावर मध्यस्थ व्यक्ती यूपीआयद्वारे सर्व पेमेंट स्वीकारत होता. त्यातील काही भाग हा मध्यस्थला तर,  84 टक्के कमिशन या प्रकरणी पुरुषोत्तम कडलग याला मिळत असल्याची माहिती आहे. पुरुषोत्तम यांच्या सख्ख्या भावाचा मुलगा अभिषेक हा सर्व व्यवहार सांभाळत असे. आता विश्वस्त असलेल्या कडलगला न्यायालयाने पुन्हा चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

हे देखील वाचा... चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा...    

SIT काही महत्वाच्या मुद्यांभोवती तपास करणार आहे. अधिकृत पावती नसताना भाविकांना कोणत्या दरवाजातून प्रवेश मिळाला?  या घोटाळ्यात मंदिर प्रशासनातील अन्य कर्मचारी सामील आहेत का?   हे रॅकेट नेमके किती वर्षांपासून सुरू आहे?  उकळलेली कोट्यवधीची रक्कम कुठे गुंतवली गेली? या मंदिरावर स्वतः न्यायाधीश अध्यक्षस्थानी असल्याने आता विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग यांच्या विश्वस्त पदाचा निलंबन केले जाऊ शकते. नाशिक जिल्हा मुख्य न्यायाधीश यांनी या सर्व तक्रारींची गंभीर दखल घेतली आहे.  मात्र, भाविक तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नसल्याने कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.ज्या भाविकांची अशी फसवणूक झाली आहे त्यांनी भीती न बाळगता तक्रार देण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.या चौकशीतून मंदिरातील भ्रष्टाचाराची किती मोठी पाळेमुळे खोदून निघतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

