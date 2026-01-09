English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पुण्यात रेल्वेचा 10 दिवसांचा सर्वात मोठा मेगाब्लॉक! मुंबई, सातारा, सोलापूरसह भारताच्या विविध राज्यांत जाणाऱ्या अनेक एक्सप्रेस रद्द

पुण्यात रेल्वे 10 दिवसांचा सर्वात मोठा मेगाब्लॉक असणार आहे.  मुंबई, सातारा, सोलापूरसह भारताच्या विविध राज्यांत जाणाऱ्या अनेक एक्सप्रेस रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर, अनेक एक्सप्रेसचे मार्ग वळवण्यात आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 9, 2026, 11:42 PM IST
Railway Megablock In Pune :  पुणे मार्गावर रेल्वे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता मुंबई प्रमाणे मेगाब्लॉकचा सामना करावा लागणार आहे. पुणे रेल्वे विभागाने प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावरील दौंड ते काष्टी दरम्यान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. या कामामुळे रेल्वे प्रशासनाने 15 ते 25 जानेवारी दरम्यान विशेष "मेगा ब्लॉक" जाहीर केला आहे. या काळात अनेक महत्त्वाच्या रेल्वे रद्द केल्या जातील, तर काही ट्रेन्सचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत.

प्रवाशांसाठी महत्त्वाची अपडेट

रेल्वे प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, 15 जानेवारीपासून प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग आणि नॉन-इंटरलॉकिंग कामांसाठी वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉक लागू केले जातील. याचा परिणाम पुणे-सोलापूर आणि पुणे-अमरावती सारख्या वर्दळीच्या मार्गांवर होईल. रेल्वेने प्रवाशांना स्टेशनवर प्रवास करण्यापूर्वी अपडेट केलेले वेळापत्रक आणि ट्रेनची स्थिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे.

मेगा ब्लॉकमुळे पुणे ते सोलापूर दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वे रद्द 

पुणे-सोलापूर एक्सप्रेस (१२१६९/१२१७०)
सोलापूर-पुणे इंटरसिटी (१२१५७/१२१५८)
पुणे-सोलापूर आणि सोलापूर-पुणे डेमू (11417/11418)
पुणे-दौंड डेमू (७१४०१/७१४०२)
याशिवाय, या गाड्या २३ ते २६ जानेवारी दरम्यान धावणार नाहीत-
पुणे-अमरावती एक्सप्रेस (11025/11026)
अमरावती-पुणे एक्सप्रेस (१२११९)
अजनी-पुणे एक्सप्रेस (१२१२०)
निजामाबाद-पुणे एक्सप्रेस (11410)
पुणे-नागपूर गरीब रथ (१२११३/१२११४)
पुणे-नांदेड एक्सप्रेस (१७६२९/१७६३०)

मार्ग वळवलेल्या रेल्वे

मेगा ब्लॉकमुळे काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत.
यशवंतपूर-चंडीगड एक्सप्रेस, जम्मू तवी-पुणे एक्सप्रेस आणि हजरत निजामुद्दीन-वास्को-द-गामा एक्सप्रेस आता मनमाड-इगतपुरी-कल्याण-पनवेल-लोणावळा मार्गे पुण्याला पोहोचतील.
सातारा-दादर एक्सप्रेस जेजुरी मार्गे धावेल.
तिरुअनंतपुरम-CSMT एक्सप्रेस कुर्डुवाडी-मिरज मार्गे धावेल.
अल्पकालीन समाप्ती आणि प्रवास बदल
काही गाड्या दौंडला जाण्याऐवजी लवकर थांबतील.
इंदूर-दौंड एक्सप्रेस आणि ग्वाल्हेर-दौंड एक्सप्रेसचा प्रवास फक्त खडकी स्थानकावरच संपेल.
परतीच्या प्रवासात, २४ आणि २५ जानेवारी रोजी दौंड-इंदूर एक्सप्रेस दौंडऐवजी पुण्याहून १५:३३ वाजता सुटेल.
दौंड-ग्वाल्हेर एक्सप्रेस २५ जानेवारी रोजी खडकी स्थानकावरून सकाळी ००:२५ वाजता सुटेल.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

