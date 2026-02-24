अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेनंतर सर्वात मोठी कारवाई! VSR च्या लेअरजेट विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी; VSR कंपनीला DGCAचा मोठा धक्का

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
VSR कंपनीला DGCA ने मोठा धक्का दिला आहे,  VSRच्या लेअरजेट विमानांच्या उड्डाणास बंदी घालण्यात आली आहे.  विमानाच्या देखभालीत त्रुटी असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.   

Feb 24, 2026, 09:16 PM IST
Ajit Pawar Plane Crash Updates : अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेनंतर सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. VSR च्या लेअरजेट विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी घालण्यात आली आहे.   VSR कंपनीला DGCA ने मोठा धक्का दिला आहे. आमदार रोहित पवार यांनी  VSR कंपनीच्या विमानात त्रुटी असल्याचे सांगत गंभीर आरोप केले होते. यानंतर DGCA  मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.

डीजीसीए ची व्हीएसआर कंपनीवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. व्हीएसआर कंपनीच्या सर्व विमानांवर घातली बंदी घालण्यात आली आहे.  उड्डाण करण्यास ही बंदी घालण्यात आली आहे.  जो पर्यंत उड्डाण योग्यतेचं प्रमाणपत्र दिले जात नाही तो पर्यंत ही बंदी घातलण्यात आली आहे. अपघाताचे मूळ कारण सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.  हवाई सुरक्षा, उड्डाण संचालन बाबत तपास पूर्ण होत नाही तो पर्यंत ही बंदी असेल.

DGCA च्या परिपत्रकात काय आहे?

28.01.2026 रोजी बारामती येथे M/s VSR Ventures Pvt Ltd च्या LearJet 45 विमानाचा (VT-SSK) अपघात झाल्यानंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने संस्थेचे विशेष सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. बहु-अनुशासनात्मक ऑडिट टीमने संस्थेमध्ये हवाई योग्यता, हवाई सुरक्षितता आणि उड्डाण ऑपरेशन्सच्या क्षेत्रात मान्यताप्राप्त प्रक्रियांचे पालन न केल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.  नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. देखभाल प्रक्रियेतील तफावत दिसून आली आहे.  हे सर्व लक्षात घेता VT-VRA, VT-VRS, VT-VRV आणि VT-TRI नोंदणी असलेली Learjet 40/45 विमाने ताबडतोब ग्राउंडिंग करून सुधारात्मक उपाययोजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत सतत हवा योग्यता मानके पुनर्संचयित होत नाहीत. DGCA द्वारे पुढील मूल्यमापनासाठी गैर-अनुपालनाचे मूळ कारण विश्लेषण सादर करण्यासाठी वर नमूद केलेल्या क्षेत्रांमध्ये मेसर्स व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला कमतरता अहवाल फॉर्म जारी केले आहेत.

