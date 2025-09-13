English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वनिता कांबळे | Updated: Sep 13, 2025, 11:07 PM IST
पुणे पोलिसांची सर्वात मोठी कारवाई! महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकात मोठे गुन्हे करणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगारांच्या टोळीच्या म्होरक्याला अटक

Pune Crime News : पुणे पोलिसांनी सर्वात मोठी करावाई केली आहे. कुख्यात गुन्हेगारांच्या टोळीच्या म्होरक्याला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकात या टोळी विरोधात अनेक गुन्हे  दाखल आहेत. अखेर या आंतरराज्य गुन्हेगाराला जेरबंद करण्यात पुणे पोलिसांना यश आले आहे. 

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी धाडसी कारवाई केली आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी धाडसी कारवाई करून महिलांचे व अल्पवयीन मुलींचे अपहरण, अमानुष मारहाण व लैंगिक अत्याचार करणारा आणि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक राज्यात गुन्हे दाखल असलेला आंतरराज्य गुन्हेगार टोळीचा म्होरक्या बेताब उर्फ शिवम उर्फ शुभम आनंद पवार याला अखेर जेरबंद केले आहे.
महिलांचे अपहरण आणि लैंगिक अत्याचार करणारा आरोपी दोन वर्षे  फरार होता. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकात अनेक गुन्हे नोंद आहेत. कलबुर्गी येथून शुभम आनंद पवार याला अटक करण्यात आली आहे.  पोलिसांच्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. 

कोण आहे शुभम आनंद पवार?

सप्टेंबर 2023 पासून  शुभम आनंद पवार हा फरार आहे.  लोणावळा येथे  हनुमान टेकडी परिसरात महिलांना व अल्पवयीन मुलींना पळवून आणून त्यांच्यावर अत्याचार केले जात आहेत अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती. यावेळी दोघांना अटक करण्यात आली. मात्र,  टोळीचा म्होरक्या असलेला  शुभम आनंद पवार फरार झाला होता. लोणावळा स्टेशन परिसरातून एका महिलेला पळवून नेऊन तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप  शुभम आनंद पवार याच्यावर आहे. दोन अल्पवयीन मुलांना साखळदंडात डांबून ठेवून त्याने अत्याचार केल्याची देखील तक्रार होती. या प्रकरणी लोणावळा शहर पोलीस ठाण्यात बलात्कार, अपहरण, लूटमार, पोक्सो कायदा व बाल न्याय कायदा यांतर्गत गंभीर गुन्हे नोंदवले गेले. शुभम आनंद पवार याच्यावर महाराष्ट्रात 4, गुजरातमध्ये 2 तर कर्नाटकमध्ये देखील गुन्हे दाखल आहेत. तो साबरमती जेलमधून जामिनावर बाहेर आला होता. मात्र, यानंतर मागील दोन वर्षे फरार होता. आरोपी कर्नाटकातील कलबुर्गी येथे लपल्याची गुप्त माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाला होती.  त्यानुसार पुणे ग्रामीण पोलिसांचे पथकाने  कलबुर्गी येथून आरोपीला अटक केली.

