/पुणे विषारी दारु प्रकरणात सर्वात मोठी कारवाई; एकाचवेळी 9 पोलिस अधिकाऱ्यांसह 22 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली, 50 जण ताब्यात

पिंपरी चिंचवडमधील विषारी दारू प्रकरणात आरोपींबरोबर आता पोलिसांवर देखील कारवाई करण्यात आली आहे. कारण अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे सुरू असलेला हा दारूचा अड्ड्यावर पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला, दरम्यान यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांनी त्यांच्या 22 कर्माचाऱ्यांचे निलंबन केलं आहे.
Pune Pimpri Chinchwad Liquor Case : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये विषारी दारूने 20 जणांचा बळी घेतला आहे. तर, पाच जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. या विषारी दारूकांडाप्रकरणी पोलिसांनी 8 जणांना अटक केली आहे. आरोपींनी गावठी दारुत घातक मिथेनॉल मिसळल्याचा पोलिसांना संशय आहे. अनेक कुटुंबानं त्यांच्या घरातील कर्ता पुरूष गमावला आहे. विषारी दारू बनवणाऱ्या आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे. एकाचवेळी 22 सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली आहे. 9 पोलीस कर्मचारी आणि 13 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कर्मचा-यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तांकडून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचे धागेदो-यांचा शोधही पोलिसांकडून सुरू आहे. CID कडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला आहे. मात्र फुगेवाडी आणि हडपसरच्या भागात बेकायदेशीरपणे दारू अड्डेचे कोणाच्या आशीर्वादानं सुरू होते? पोलिसांनी आतापर्यंत कारवाई का केली? असे अनेक सवाल संतप्त नागरिकांनी केलेत, दरम्यान यानंतर काही अधिका-यांसह पोलीस कर्मचा-यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
पुण्यातील हडपसर आणि फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू पिल्याने 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर, पाच जण अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत. या घटनेने राज्यात खळबळ उडाली असून या प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्काकडून आरोपींनी तीन ठिकाणी ही विषारी दारू देण्यात आली होती ज्यात हडपसर मधून 70 लिटर,दापोडी 155 लिटर,आणि गोखले नगर मधून 420 लीटर अस एकूण 645 लिटर विषारी दारू राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तत्काळ जमा केल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क पुणे विभागाचे अधीक्षक अतूल कानडे यांनी ही माहिती दिली.
यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क पुणे विभागाचे अधीक्षक अतूल कानडे म्हणाले की दापोडी आणि हडपसर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत जी दुर्दैवी घटना घडली आहे. त्या घटनेबाबत आम्हाला इनपुट मिळताच आम्ही तात्काळ दापोडी पोलीस स्टेशन येथे गेलो व माहिती घेतली आणि फुगेवाडी येथील घटनास्थळी भेट दिली. या प्रकरणात कर्तव्यात गंभीर कसूर आणि दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 13 अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. यात 3 निरीक्षक, 6 दुय्यम निरीक्षक आणि 4 जवान यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.तसेच प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे की, आरोपी राधेश्याम प्रजापती हा पांढरस्थळ गावामध्ये हातभट्टी चालवायचा आणि मुख्य आरोपी योगेश वानखडे याने तिथून दारूची वाहतूक केली. अधिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने वानखडे याने या दारूमध्ये मिथेनॉल हे घातक रसायन मिसळले.
प्राथमिक चौकशीनुसार, आरोपींनी मिथेनॉल मिसळण्याचा हा प्रयोग पहिल्यांदाच केला होता ज्यामध्ये त्याचे प्रमाण चुकल्याने ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली आहे. या प्रकरणात जे दोन मुख्य आरोपी होते ज्याने हातभट्टी निर्मिती केली आणि ज्याने याची वाहतूक केली त्या दोघांना ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. या आरोपींनी मिथेनॉल मिश्चित जी दारू बनवली होती त्याच तीन ठिकाणी वितरण केलं होतं त्या तिन्ही ठिकाणी गुन्हा दाखल करत तात्काळ तो साठा जप्त केला असल्याने मोठा अनर्थ टाळता आला आहे असं यावेळी ते म्हणाले.
मुख्य आरोपी योगेश वानखडे याच्याविरुद्ध यापूर्वीही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे 3 गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी विभागाकडून प्रस्ताव देखील पाठवण्यात आला होता, जो सद्यस्थितीत प्रक्रियेत होता.दुर्घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड व ग्रामीण भागात इतर जिल्ह्यांतून अतिरिक्त कर्मचारी बोलावून कारवाया तीव्र केल्या आहेत. आतापर्यंत 55 पेक्षा अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले असून 50 हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे असं यावेळी ते म्हणाले.
दरम्यान, विषारी दारू प्रकरणात पोलिसांवर कारवाई करण्यात आली, मात्र दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येतायत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी थेट पोलिसांवरच आरोप केले आहेत. तर दुसरीकडे या प्रकरणानंतर सामाजिक कार्यकर्ते देखील आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणातील दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी. तसंच राज्यातील सर्वच ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदेशीर दारू अड्डे बंद करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.