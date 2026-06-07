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पुण्यातील रेव्ह पार्टी प्रकरणात सर्वात मोठी कारवाई; 156 श्रीमंत व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात

पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यालगत तुळापूर परिसरातील एका बंगल्यात सुरू असलेल्या कथित रेव्ह पार्टीवर पोलिसांनी धाड टाकत मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी 156 श्रीमंत व्यक्तींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 07, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:36 PM IST
पुण्यातील रेव्ह पार्टी प्रकरणात सर्वात मोठी कारवाई; 156 श्रीमंत व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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