/पुण्यातील रेव्ह पार्टी प्रकरणात सर्वात मोठी कारवाई; 156 श्रीमंत व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात

Pune Rave Party : महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळखल असलेल्या पुणे शहरात अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पुण्यातील आळंदी-मरकळ रस्त्यालगत तुळापूर परिसरातील एका बंगल्यात सुरू असलेल्या कथित रेव्ह पार्टीवर पोलिसांनी धाड टाकत मोठी कारवाई केली. या प्रकरणी 156 श्रीमंत व्यक्तीना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पुण्यातील लोणीकंद पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, आयोजकांसह तब्बल 78 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकूण 7 आयोजकांनी या पार्टीचे आयोजन केल होतं.
पुणे पोलिसांनी आळंदी-तुळापूर रस्त्यावरील एका आलिशान बंगल्यात सुरू असलेल्या कथित हाय-प्रोफाईल रेव्ह पार्टीचा पर्दाफाश केला आहे. शनिवारी मध्य उशिरा छापेमारी केली. पोलीस पथकाने 107 पुरुष आणि 49 महिलांसह एकूण 156 जणांना ताब्यात घेतले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की, बंगल्यात रात्री उशिरापर्यंत एक हाय-प्रोफाईल पार्टी सुरू होती. रात्रीच्या अंधारात सुरू होती जल्लोषाची मैफल. डीजेच्या तालावर थिरकत होते शेकडो तरुण-तरुणी.. पण या पार्टीचा सूर अचानक बदलला. पोलीस पथकाने बंगल्याला घेराव घातला आणि त्यावर छापा टाकला. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे पार्टीत उपस्थित असलेल्यांमध्ये घबराट पसरली. काहींनी घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी त्यांना पकडले.
प्राथमिक तपासात असेही उघड झाले आहे की, पार्टीसाठी आयोजकांनी घेतलेला दारूचा परवाना (दारू देण्याची परवानगी) केवळ 6 जून 2026 रोजी रात्री 11:30 वाजेपर्यंतच वैध होता. असे असूनही, नियमांचे उल्लंघन करून हा कार्यक्रम सुरूच ठेवण्यात आला होता. पोलिसांनी या छाप्यात अंदाजे 3 ग्रॅम गांजाही जप्त केला. तीन हुक्का पॉट्स आणि 10 प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर्सदेखील जप्त करण्यात आले.
‘प्रोजेक्ट एक्स’ या कोडनेमखाली या पार्टीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. या छाप्यादरम्यान, पोलिसांनी बंगल्यामधून अंदाजे 9.22 लाख रुपये किमतीची मोठ्या प्रमाणात दारू जप्त केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, छाप्यात जप्त केलेल्या सर्व वस्तूंचे एकूण मूल्य अंदाजे 85 लाख रुपये आहे. तपास अधिकाऱ्याने संशयित ड्रग्ज, दारू आणि हुक्क्याशी संबंधित इतर साहित्य तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले आहे.
पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या कथित रेव्ह पार्टीमध्ये उपस्थित असलेल्यांपैकी तिघे जण 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे होते. या संदर्भात, पोलीस आता कायद्याचे उल्लंघन आणि संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेल्या अशा तरुण किंवा अल्पवयीन व्यक्तींच्या या कार्यक्रमातील उपस्थितीचा तपास करत आहेत.
आयान शेख, यश चौधरी पार्टीचे आयोजक दोन्ही आयोजक पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. कारवाईदरम्यान अनेक तरुण-तरुणी दारूच्या नशेत असल्याचं पोलिसांच्या निदर्शनास आलं. तसेच पार्टीमध्ये अमली पदार्थांचा वापर झाला असावा, असा संशयही पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. त्याअनुषंगाने उपस्थितांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत असून रक्त आणि इतर नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. मोबाईल फॉरेन्सिक तपासणीद्वारेही महत्त्वाची माहिती गोळा केली जात आहे.