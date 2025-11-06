पुण्यात तासाभरात अधिकारी निलंबित! पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील 3000000000 रुपयांच्या जमीन गैरव्यहारात सर्वात मोठी कारवाई

Pune Koregoan Parth Pawar Land Deal : झी २४तासनं पुण्यातील जमीन विक्रीचा गैरव्यवहार उघडकीस आणला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ अजित पवार चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. पार्थ पवारांवर बेकायदा जमीन खरेदीचा आरोप झाला आहे. 3000000000 रुपयांचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा गैरव्यहार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मुंद्राक शुल्क विभागातील बड्या अधिकाऱ्याचे ही निलंबन करण्यात आले आहे.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथे अमेडिया कंपनीच्या स्टँपड्युटी माफीची फाईल उद्योग संचालनालयात बुलेट ट्रेनच्या स्पीडनं धावली. अवघ्या 48 तासांत स्टँपड्युटी माफी झाली. 500 रुपये स्टँपड्युटी भरुन 300 कोटींची जमीन घेतली. या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
झी २४ तासनं समोर आणलेल्या या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिलेत. जमीन खरेदीमध्ये अनियमितता झाली असले तर कडक करावाई होणार असल्याचं आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी झी २४तासला दिलेत. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील मोक्याची आणि मोलाची 40 एकर जागेचा बेकायदा व्यवहार करून मूळ मालक आणि सरकारची फसवणूक करीत, पार्थ पवार आणि त्यांच्या कंपनीने ही जागा खरेदी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत पुढे आले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण व्यवहार पूर्णपणे बेकायदा दिसत असल्याचे दाखवून पुण्यातील उपनिबंधक रवींद्र तारुंना निलंबति करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने मुद्रक शुल्क विभागाने झी-२४ तासच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
दरम्यान, पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील 40 एकर जागा बेकायदेशीरपणे खरेदी प्रकरणातंतर राज्य प्रशासन खडडबून जागे झाले. हा व्यवहार होऊन 6 ते 7 महिने लोटल्यानंतर अलर्ट झालेले प्रशासन या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात तलाठी, सर्कल, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांनी नेमके कशा नोंदी दाखवल्या? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नेमकी कधी कागदपत्रे दिली, या व्यवहारात गुप्तता का ठेवली ? याअनुषंगाने चौकशी होणार आहे. त्यामुळे महसूल खात्यातील अधिकारी अडकणार आहेत. या प्रकरणात जमीन खरेदीदारांना अभय देणाऱ्या अधिकारी रडारवर आहेत. त्यामुळेच प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
FAQ
1 पुणे कोरेगाव पार्क जमीन व्यवहार प्रकरण काय आहे?
पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील ४० एकर मोक्याची जागा बेकायदेशीरपणे खरेदी केल्याचा आरोप पार्थ अजित पवार आणि त्यांच्या अमेडिया कंपनीवर आहे. हा ३०० कोटी रुपयांचा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा गैरव्यहार असल्याचा आरोप आहे, ज्यात मूळ मालक आणि सरकारची फसवणूक झाली.
2 या प्रकरणाची उघडकी कशी आली?
झी २४ तासने या जमीन विक्रीच्या गैरव्यवहाराची बातमी उघडकीस आणली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आणि कडक कारवाईचे आश्वासन दिले.
3 पार्थ पवारांवर कोणते आरोप आहेत?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर बेकायदेशीर जमीन खरेदीचा आरोप आहे. त्यांच्या कंपनीने ३०० कोटी रुपयांची जागा बेकायदेशीरपणे खरेदी केल्याचा ठपका आहे.