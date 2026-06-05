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महाराष्ट्रातील शाळा कॉलेज सुरु होण्याआधी मराठा समाजासाठी सरकारची सर्वात मोठी घोषणा! 8 योजना जाहीर, OBC सारख्या शैक्षणिक सवलती

फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी समाजाप्रमाणे मराठा समाजाला  सवलती मिळणार आहेत. ओबीसींप्रमाणे तब्बल ८ योजना मराठा समाजासाठी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 05, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:08 PM IST
महाराष्ट्रातील शाळा कॉलेज सुरु होण्याआधी मराठा समाजासाठी सरकारची सर्वात मोठी घोषणा! 8 योजना जाहीर, OBC सारख्या शैक्षणिक सवलती

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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