/महाराष्ट्रातील शाळा कॉलेज सुरु होण्याआधी मराठा समाजासाठी सरकारची सर्वात मोठी घोषणा! 8 योजना जाहीर, OBC सारख्या शैक्षणिक सवलती

Maratha reservation : फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी समाजाप्रमाणे मराठा समाजाला सवलती मिळणार आहेत. शैक्षणिक सवलती आणि सोयी सुविधा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींप्रमाणे तब्बल 8 योजना मराठा समाजासाठी सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या विविध आंदोलनांतील मृतांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत देखील जाहीर करण्यात आली आहे.
शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना
मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शिष्यवृत्ती योजना
विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर १६ बाबींबाबतची प्रतिपूर्ती करण्याबाबतची योजना
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठी लागू असलेली योजना
ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व सोयी सुविधा मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आता मराठा समाजातील विद्यार्थी ही पात्र असतील.
ओबीसी विद्यार्थ्यांनी केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावर प्रवेश घेतलेल्या इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक सवलती लागू करण्यात याव्यात.
ज्या शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा इतर मागास प्रवर्गास लागू करण्यात आल्या असतील अथवा भविष्यात लागू करण्यात येतील, त्या सर्व शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा पुढील आदेशापर्यंत मराठा समाजास आपोआप लागू होतील.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या विविध आंदोलनांतील मृतांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. आठ जिल्ह्यांतील 34 व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांप्रमाणे एकूण 3 कोटी 40 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांत एकूण 309 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने या मृत व्यक्तींच्या वारसदारांसाठी 27 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यापैकी 34 व्यक्तींच्या कुटुंबांना मदत मिळणे अद्याप बाकी होते.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 31 मे 2026 कोजी रणरणत्या उन्हात आंदोलन केले त्यानंतर शासनाने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती जाहीर करणार असे आश्वासन मनोज जरांगे पाटील यांना दिले होते. याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यानंतर आता याबाबत मराठवाडा मधील 8 जिल्ह्यातील जिल्हा अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. सोबतच SOP म्हणजे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती सुद्धा अंतिम करण्यात आली आहे. जरांगे यांनी शनिवारी मध्यरात्री उपोषण सोडले होते. त्यावेळी 3 दिवसात कार्यपद्धती जाहीर करणार असे आश्वासन विखे पाटील यांनी जरांगे याना दिले होते त्यानुसार ही कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे यात sop सोबत हैद्राबाद गजेतनुसार कुणबी जात प्रमाण पत्र मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची सूची सुद्धा जाहीर करण्यात आली आहे. तर हैद्राबाद गॅजेट शासन निर्णय अनुसार कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी नाते संबंधातील व्यक्तीने द्यायच्या शपथ पत्राचा नमुना ही जाहीर करण्यात आला आहे.
१. आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये अर्ज संलग्नीत पुराव्यानिशी (शपथपत्र, मानिव दिनांकानुसार १३ ऑक्टोबर १९६७ पुरावे.) व सूचीप्रमाणे अर्जदाराचे सर्व कागदपत्रासह ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा. अर्जदार व दावा करणारे नातेवाईक यांचे जन्मापासून ते आतापर्यंत रहिवासाबाबतचे पुराव्यासहित घोषणापत्र. यामध्ये जर अर्जदार अथवा नातेवाईक मानीव दिनांकानंतर जन्माला आले असतील तर त्यांच्या पूर्वजांचे रहिवास पुराव्यासह घोषणापत्र सादर करावे.
२. ऑनलाईन केलेल्या अर्जाची प्रत संबंधित सेतू संचालकाने सर्व आवश्यक कागदपत्रासह ऑफलाईन संचिका ०२ दिवसात तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार / अव्वल कारकून (महसूल) यांचेकडे जमा करावी.
३. अर्जदार / पुर्वज हे मानीव दिनांकापूर्वी सक्षम प्राधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर राहत असल्याचे दिसून आल्यास शासन परिपत्रक क्रमांक लवेस/प्र.क्र.८/मावक-५ दि.१० मार्च २००५ अन्वये सदरील अर्ज स्वीकारावा अथवा नाकारावा यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे मान्यतेस तहसीलदार यांनी पाठवावे.
४. शपथपत्र देणाऱ्या नातेवाईकांनी अर्जदार त्यांच्या कुळातील किंवा नात्यातील कसा आहे याबाबतचे शपथपत्र पुराव्यासहीत सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे सादर करावे.
५. आवश्यकतेनुसार प्रकरणात गाव पातळीवरील स्थानिक समितीचा चौकशी अहवाल मागवावा व तो तालुकास्तरीय वंशावळ समितीकडे अभिप्रायासाठी सादर करावा.
६. ग्रामस्तरीय स्थानिक चौकशीमध्ये १. ग्राम महसूल अधिकारी २. ग्राम पंचायत अधिकारी ३. सहाय्यक कृषी अधिकारी सदरील समितीचे कामकाजाबाबत वंशावळ समितीने नियंत्रण ठेवावे.
७. स्थानिक चौकशीत रहिवाशी पुरावा पडताळणी अ. प्रत्यक्ष मालकीचे घर अथवा भाड्याचे घराचे लाईट बील ब. शेतीचा पुरावा असल्यास त्याअनुषंगाने महसूली पुरावा क. गावातील जेष्ठ नागरिक जबाब त्यांचा स्थानिक चौकशी अहवाल १० दिवसात तालुकास्तरीय वंशावळ समितीला सादर करावा.
८. ग्रामस्तरीय समितीने त्यांच्या स्थानिक चौकशी अहवालात खालील पैकी उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांचा समावेश करावा.
सोबतच कार्यपद्धतीचा माध्यमांतून कुठले पुरावे द्यावे आणि ग्राह्य धरणार याबाबत ही यादी जाहीर करण्यात आली आहे...
हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या दस्तऐवजांची सूची / चेकलिस्ट
१. जातीचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत (ऑनलाईन अर्ज दाखल करणे.)
२. जातीचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत (ऑफलाईन अर्ज) VLE ने तहसील कार्यालयात दाखल करावेत.
३. तहसीलदार यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र.
४. अर्जदार व नातेवाईक यांचे दि. ०२/०९/२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये द्यावयाचे शपथपत्र.
५. अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा, आत्या, काका यांचे शैक्षणिक / महसुली पुरावे, आधारकार्ड इत्यादी.
६. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम दि.०३ एप्रिल २०१८ व (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४ अन्वये अधिसूचने मधील दस्तऐवज.
७. दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ मानीव दिनांकापुर्वीचे जात नोंद असलेले पुरावे.
८. हैद्राबाद गॅझेटीअरच्या १८८१ पासूनच्या जनगणनेतील नोंदी पुरावा म्हणून घ्याव्या.
९. वरील कागदपत्रे क्रमाने जोडून प्रत्येक पानावर नाते व पान क्रमांक १,२,३,४.. या प्रमाणे टाकावे व त्याची दस्तसूची (List of Documents) वेगळ्याने जोडावी.
१०. जोडलेल्या सर्व झेरॉक्स प्रती अटेस्टेड (स्वसाक्षांकित) करावे.