/महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष प्रवेश! एकाचवेळी 25,000 जणांचा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाहीर प्रवेश

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष प्रवेश झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत एकाचवेळी 25,000 जणांनी जाहीर पक्ष प्रवेश केला आहे.
Eknath Shinde Shivsena : विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मोठ्या घडामोडी सुरु आहेत. अशातच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठी लॉटरी लागली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत एकाचवेळी 25,000 जणांनी प्रवेश केला आहे. लातूरमध्ये हा पक्ष प्रवेश सोहळा पार पडला. या भव्य पक्ष प्रवेशामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची ताकद वाढली आहे. भव्य मेळाव्यात माजी आमदार विनायक पाटील यांच्यासह तब्बल 25 हजार कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. या पक्ष प्रवेशाची महाराष्ट्राच्या राजकाराणात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथे शिवसेना पक्षाच्या वतीने विराट मेळावा आणि पक्षप्रवेश सोहळा आयोजीत करण्यात आला होता. यावेळी माजी आमदार विनायक पाटील यांच्यासह तब्बल 25 हजार कार्यकर्त्यांनी भगवा झेंडा हाती घेत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. आजचा पक्षप्रवेश सोहळा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा सोहळा आहे. विरोधकांच्या डोळ्यात कचरा गेला असेल तर त्यांनी येथे येऊन शिवसेनेचा हा महासोहळा पाहावा असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला.
जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार हेमंत पाटील, आमदार मंगेश कुडाळकर, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, युवासेनेचे मराठवाडा निरीक्षक बाजीराव चव्हाण तसेच शिवसेना पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि महिला, शेतकरी, युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
25,000 कार्यकर्त्यांचा प्रवेश मोठा इतिहास आहे. विनायकरावांच्या नावातच विनायक असून त्यांनी आज नव्या राजकीय आणि सामाजिक पर्वाचा श्रीगणेशा केला आहे असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. सर्वसामान्य, शेतकरी आणि महिलांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, सिंचन प्रकल्प, एमआयडीसी आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या लोकोपयोगी योजनांचा उल्लेख केला. 30 जूनपर्यंत दोन लाख शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत लाडकी बहीण योजना बंद होऊ देणार नाही असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उबाठाला जोरदार धक्का दिलाय. कणकवली देवगड विधान सभा मतदार संघातील पंचायत समितीचे एकमेव सदस्य आलेल्या विष्णू घाडी यांनी आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह भाजपात प्रवेश केलाय. त्यांच्या सोबत देवगड तालुका प्रमुख जयेश नर विभाग प्रमुख संदीप डोलकर यांच्या सह मित्र पक्ष आलेल्या शिंदे गटाचे मनचे गावचे सरपंच दिपक तोरसकर. यांनी देखील पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केलाय. या सगळ्यांच्या प्रवेशामुळे आपली ताकद वाढली असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.