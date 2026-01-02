English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकाच पक्षाच्या 200 पदाधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी राजीनामा दिला; महाराष्ट्रात सर्वात मोठा राजकीय भूकंप! बड्या नेत्याला जबरदस्त झटका

 महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. एका पक्षाच्या 200 पदाधिकाऱ्यांनी एकाचवेळी राजीनामा दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 2, 2026, 08:14 PM IST
Maharashtra Municipal Election 2026 : महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये चढोओढ पहायला मिळाली, कुठे थेट पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांवरच टीका करण्यात आलीय तर कुठे थेट शहराध्यक्षाच्या कारचा पिछा करण्यात आला. मात्र, तरीही उमेदवारी न मिळाल्यानं सर्वपक्षीयांमध्ये बंडाळी झाल्याचं पाहायला मिळाली आहे. रडारडी, वादावदी नंतरही हे वादळ शमलेले नाही.  महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप आला आहे. बड्या नेत्याला जबरदस्त झटका बसला आहे. एकाच पक्षाच्या 200 पदाधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी राजीनामा दिला आहे. 

मुंबईत हा मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जबरदस्त झटका बसला. शिदेंच्या शिवसेना पक्षातील 200 पदाधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी राजीनामा दिला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एवढ्या मोठ्या संख्येने पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याने हा एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. 

मुंबईच्या गोरेगाव विधानसभेत शिवसेना शिंदे गटाला हा मोठा धक्का बसला आहे. पक्षात नव्याने येणाऱ्या ना पदे आणि उमेदवारी दिल्यामुळे जुने शिवसैनिक नाराज झाले आहेत. शिवसैनिकांच्या नाराजीचा उद्रेक झाला आहे.  विभाग प्रमुखांसह सुमारे 200 पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे दिल आहेत.  उमेदवारी न दिल्याने शेकडो पदाधिकारी नाराज झाले आहेत. 
गोरेगाव दिंडोशीमध्ये विभागप्रमुखासह 200 जणांनी राजीनामा दिला आहे. गोरेगावचा हा एरिया प्रभाग 54 मध्ये येतो. प्रभाग क्रमांक 54 शिंदे गटाकडे असतानाही विधानसभा मतदारसंघ भाजपाला सोपवल्याने पदाधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. 

विधानसभा विभाग प्रमुख गणेश शिंदे यांनी नाराजी उघड केली. महिला उपविभाग प्रमुख सोनल हडकर यांनीही राजीनामा दिला आहे.  शाखा समन्वयक यांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनाम्याचा निर्णय घेतला.  स्थानिक कार्यकर्त्यांकडे वरिष्ठ नेतृत्वाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  गोरेगावमध्ये शिंदे गटाची संघटनात्मक ताकद कमकुवत आहे. आगामी निवडणुकीवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

 

