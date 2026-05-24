/सोनं चांदीच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी; गुंतवणूकदारांना धोक्याचा अलर्ट; अर्थव्यवस्था क्रॅश होणार?

'रिच डॅड पुअर डॅड' या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पुन्हा एकदा सोनं चांदीच्या दराबाबत सर्वात मोठी भविष्यवाणी केली आहे. अर्थव्यवस्था क्रॅश होणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.
Gold-Silver Price Robert Kiyosaki Prediction: इराण आणि अमेरिका इस्त्रायाल युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे. कच्या तेलाची वाहतूक विस्कळीत झाल्याने इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. सपूर्ण जगात आर्थिक तणाव निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम सोनं चांदींच्या दरावर देखील झाला आहे. 'रिच डॅड पुअर डॅड' या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी यांनी पुन्हा एकदा जागतिक बाजारात ऐतिहासिक घसरणीचा इशारा दिला आहे. सोनं चांदीच्या दराबाबत त्यांनी सर्वात मोठी भविष्यवाणी केली आहे. अर्थव्यवस्था क्रॅश होणार असल्याचे भाकित त्यांनी केले आहे. तसेत गुंतवणूकदारांना धोक्याचा अलर्ट देखील दिला आहे.
सोने आणि चांदीच्या किंमतीत मोठी वाढ होण्याचा अंदाज रॉबर्ट कियोसाकी यांनी वर्तवला आहे. रॉबर्ट कियोसाकी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. रॉबर्ट कियोसाकी यांनी ज्येष्ठ बाजार विश्लेषक जिम रिकार्ड्स यांचा हवाला देत म्हटले आहे की, नजीकच्या भविष्यात सोन्याचा भाव प्रति औंस 100,000 डॉलर पर्यंत पोहोचू शकतात. चांदीचा दरही प्रति औंस 200 डॉलरचा सर्वकालीन उच्चांक गाठू शकतो.
रॉबर्ट कियोसाकी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे, "बाजारात घसरण अटळ आहे. जिम रिकार्ड्स यांच्या अंदाजानुसार सोन्याचा दर 1,00,000 डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. आज सोन्याचा दर 4,500 डॉलर्स आहे. चांदीचा दर 200 डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचेल. आज चांदीचा भाव 75 डॉलर्स आहे." रॉबर्ट कियोसाकी यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जागतिक बाजारपेठ आधीच वाढता भू-राजकीय तणाव, सततची महागाई, वाढते सरकारी कर्ज आणि मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणांविषयीच्या अनिश्चिततेशी झुंजत आहे.
कियोसाकी यांच्या इशाऱ्यामुळे, जग आणखी एका मोठ्या आर्थिक पुनर्रचनेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे का, यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे अखेरीस गुंतवणूकदार मूर्त मालमत्तेकडे वळू शकतात. सर्वोत्तम गुंतवणूकदार तेच असतात जे भविष्य पाहू शकतात आणि त्यानुसार कृती करतात. या घसरणीत सध्या कोणातही फायदा नसला तरी आणखी श्रीमंत होऊ शकता." अनेक वर्षांपासून, कियोसाकी यांनी केवळ कागदी चलन किंवा पारंपरिक आर्थिक मालमत्तांवर अवलंबून राहण्याऐवजी सोने, चांदी आणि बिटकॉइन यांसारख्या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी असेही भाकीत केले आहे की बिटकॉइनची किंमत 750,000 डॉलर पर्यंत पोहोचू शकते.
वाढता भू-राजकीय तणाव आणि वाढते सरकारी कर्ज पाहता, सोन्या- चांदीच्या किंमती वाढू शकतात असे भाकित अनेक तज्ञांनी वर्तवले आहे. अनेक जण कियोसाकी यांच्यावर टीकाही करतात, कारण ते अनेक वर्षांपासून बाजारात मोठी घसरण होईल असेच भाकीत करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालानुसार, जागतिक सरकारी कर्ज 100 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले आहे, जे जगाच्या एकूण जीडीपीच्या अंदाजे 94 टक्के आहे. अमेरिका, जपान, सुदान आणि सिंगापूरसह अनेक देश सध्या मोठ्या सरकारी कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहेत.