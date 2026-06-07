/2,82,00,00,000 रुपयांची नवी मुंबईतील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील! इंटरनॅशनल कंपनीने विकत घेतली 1.51 लाख चौरस फूट जमीन

STT Global Data Center Navi Mumbai : नवी मुंबई शहर झपाट्याने विकसीत होत असलेले शहर आहे. नवी मुंबई विमानतळ, अटल सेतू, मेट्रो, प्रस्तावि वॉटर मेट्रो यामुळे नवी मुंबई शहर कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत सर्वोत्तम शहर ठरत आहे. नवी मुंबईत जागतिक डेटा सेंटर उभारले जाणार आहे. या डेटा सेंटरसाठी इंटरनॅशनल कंपनीने 1.51 लाख चौरस फूट जमीन विकत घेतली आहे. 2,82,00,00,000 रुपयांना हा व्यवहार झाल आहे. नवी मुंबईतील ही सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील मानली जात आहे.
नवी मुंबईत डेटा सेंटरसाठी एक मोठा करार झाला आहे. जागतिक डेटा सेंटर कंपनी एसटीटीने नवी मुंबईतील खैराणे परिसरात 1,51,000 चौरस फूट जमीन खरेदी केली आहे. 2,82,00,00,000 रुपये किमतीला 1.51 लाख चौरस फूट जमीन खरेदी केली आहे. येथे एक जागतिक डेटा सेंटर उभारले जाणार आहे.
एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्सने नवी मुंबईत भूखंड खरेदी केला आहे.
नवी मुंबई शहर हे वेगाने डेटा सेंटरचे केंद्र बनत आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या येथे गुंतवणूक करत आहेत. सिंगापूरनधील एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्सने नवी मुंबईतील खैराणे येथे 1,51,000 चौरस फूट औद्योगिक जागा खरेदी केली आहे. रिअल इस्टेट डेटा ॲनालिटिक्स फर्म सीआरई मॅट्रिक्सच्या माहितीनुसार, कंपनीने या जागेसाठी 282 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम मोजली आहे. अटल सेतू (एमटीएचएल), मुंबई मेट्रो आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नवी मुंबई एक प्रमुख केंद्र बनले आहे.
सीआरई मॅट्रिक्सच्या माहितीनुसार, एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्सने रेप्रो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ही जमीन विकत घेतली आहे. कागदपत्रांनुसार, हा व्यवहार हस्तांतरण कराराद्वारे पार पडला, ज्यामध्ये रेप्रो इंडिया लिमिटेडने हस्तांतरणकर्ता (विक्रेता) म्हणून काम केले. रेप्रो इंडिया लिमिटेडने या मालमत्तेसंदर्भातील आपले औद्योगिक आणि भाडेपट्टा हक्क एसटीटी ग्लोबल सेंटरकडे हस्तांतरित केले आहेत. कागदपत्रांनुसार, जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ अंदाजे 3.48 एकर (1,51,695 चौरस फूट) आहे. त्याचे बांधकाम क्षेत्र 1.68 एकर (73,469 चौरस फूट) आहे. 282 कोटी रुपयांच्या या मोठ्या व्यवहारासाठी कंपनीने अंदाजे २,५५,८२,२१२ रुपये (अंदाजे २.५५ कोटी रुपये) मुद्रांक शुल्क देखील भरले आहे.
नवी मुंबईवरील सीआरई मॅट्रिक्स आणि क्रेडाईच्या एका अहवालानुसार, मुंबई आणि नवी मुंबईच्या किनारपट्टीवर भारतातील सर्वाधिक सबमरीन केबल लँडिंग स्टेशन्स आहेत. डेटा सेंटर्सना आंतरराष्ट्रीय बँडविड्थसाठी केबल्सची आवश्यकता असते. शिवाय, एका मोठ्या डेटा सेंटरला 24 तास, सातही दिवस अखंड वीजपुरवठ्याची गरज असते.
नवी मुंबई, विशेषतः महापे, खैराणे आणि ऐरोली यांसारख्या टीटीसी (TTC) भागांमध्ये अशा प्रकारच्या डेटा सेंटरसाठी सर्वोत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. मुंबई शहराच्या तुलनेत नवी मुंबईत अधिक मोकळे औद्योगिक भूखंड आहेत. पूर इत्यादींच्या बाबतीत हा परिसर डेटा सेंटर्ससाठी सर्वात सुरक्षित मानला जातो. यामुळेच येत्या काही वर्षात नवी मुंबई शहर डेटा सेंटरचे सर्वात मठो केंद्र बनू शकते.