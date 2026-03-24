पुण्यातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी रेंटल डील! 2,63,00,00,000 रुपये भाडं, मोठ्या इंटरनॅशनल कंपनीने पुण्यात पूर्ण इमारत भाड्याने घेतली

Pune UBS 263 Crore Rental Deal : मुंबई प्रमाणे पुण्यात देखील मलामत्तांचे महागडे करार होत आहे. अशातच आता पुण्यातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी रेंटल डील झाली आहे. मोठ्या इंटरनॅशल कंपनीने पुण्यात पूर्ण इमारत भाड्याने घेतली आहे. 2,63,00,00,000 रुपयांचा हा भाडे करार आहे. जागतिक वित्तीय सेवा क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी यूबीएस ग्रुप एजीने पुण्यातील येरवडा व्यावसायिक परिसरातील एक संपूर्ण ऑफिस टॉवर भाडेतत्त्वावर घेतली आहे.
यूबीएस ग्रुप एजीने भारतात व्यावसायिकदृष्या एक एक महत्त्वपूर्ण डील केली आहे. आपल्या भारतीय शाखेमार्फत, यूबीएस बिझनेस सोल्युशन्स इंडिया कंपनीने सोबत दीर्घकालीन करार केला आहे. स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस सोबत 263 कोटींचा भाडे करार केला आहे. कंपनीने व्यवस्थापित कार्यालयीन सुविधेसाठी ही जागा भाडेतत्वावर घेतली आहे.
कंपनीने पुणे शहरातील एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र असलेल्या एअरपोर्ट रोडवरील टेक पार्क वन येथे ही जागा आहे. सुमारे 1,65,290 चौरस फूट क्षेत्रफळावर ही इमारत आहे. ही जागा इतकी प्रशस्त आहे की एकाचवेळी 1520 कर्मचारी काम करु शकतात. यूबीएसने ही इमारत तळमजल्यापासून सातव्या मजल्यापर्यंत ताब्यात घेतली असून, हा भाडेकरार 15 जानेवारीपासून प्रभावी झाला आहे.
मालमत्ता नोंदणीच्या कागदपत्रांनुसार यूबीएस कंपनीचे मुख्यालय स्वित्झर्लंड झुरिच येथे आहे. कंपनीने दरमहा प्रति चौरस फूट सुमारे 240 रुपये सुरुवातीच्या भाड्याला सहमती दर्शवली आहे. या करारामध्ये 5 टक्के वार्षिक वाढीचा समावेश असून तो 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे. या अटींनुसार, या कालावधीतील एकूण भाड्याचा खर्च 263 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होतो.
मासिक भाड्यासोबतच, यूबीएसने 6 महिन्यांच्या भाड्याएवढी सुरक्षा रक्कम जमा केली आहे, जी अंदाजे 23.8 कोटी रुपये आहे. या करारानुसार, यूबीएसला इमारतीवर बाह्य फलक लावण्याचे हक्कही मिळाले आहेत, ज्यामुळे येरवडा सूक्ष्म बाजारपेठेत त्यांच्या ब्रँडची ओळख अधिक मजबूत होईल.
संपूर्ण व्यवस्थापित कार्यालय सेटअप पुरवणाऱ्या स्मार्टवर्क्सने यापूर्वी पंचशील रियल्टीकडून ही मालमत्ता भाड्याने घेतली होती. या व्यवहाराची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की...एंटरप्राइज ऑफिस सेवा या व्यवस्थेमुळे, UBS ला रिकाम्या कार्यालयाऐवजी, वापरासाठी तयार असलेल्या आणि पूर्णपणे सुसज्ज कार्यक्षेत्रातून कामकाज करणे शक्य झाले आहे. हे 'प्लग-अँड-प्ले' पायाभूत सुविधांमुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांची मागणी वाढली आहे. यामुळे भांडवली खर्चात जलद व्यवसाय विस्तारास मदत होते.
भाडेपट्ट्याच्या अटींमध्ये स्मार्टवर्क्ससाठी 60 महिन्यांच्या लॉक-इन कालावधीचा समावेश आहे. यूबीएसने 30 महिन्यांच्या लॉक-इनचा करार केला आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, संपूर्ण भारतात एंटरप्राइझ-ग्रेड मॅनेज्ड ऑफिस डील्स मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. मोठ्या जागतिक कंपन्या आता कार्यान्वयन गुंतागुंत कमी करण्यासाठी, जलद अंमलबजावणी शक्य करण्यासाठी आणि हायब्रीड आणि रेडी टू वर्क अशा ऑफिस ऑपरेटर्सना आउटसोर्स करत आहेत. यामुळे जलद कालावधीत बिजनेस स्टार्टअप करता येवू शकतो.
येरवडा आणि एअरपोर्ट रोड कॉरिडॉर हे पुण्यातील प्रमुख ऑफिस स्पेस म्हणून आपले वेगळे स्थान निर्माण करत आहे. विमानतळाजवळील स्थान, प्रस्थापित आयटी आणि बिझनेस पार्क्स, तसेच मध्य पुणे आणि खराडी व्यापारी पट्ट्याशी सुधारत असलेली कनेक्टिव्हिटी यांमुळे या परिसरात अनेक कंपन्या आपल्या नव्या शाखा सुरु करत आहेत. यात आता इंटरनॅशनल कंपन्यांची देखील भर पडत आहे.