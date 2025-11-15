English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवी मुंबई विमानतळाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! गोवा, नागपूर, दिल्ली आणि... 25 डिसेंबरपासून विमान सेवा सुरु होणार

नवी मुंबई विमानतळाबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे.  25 डिसेंबरपासून विमान सेवा सुरु होणार आहे. जाणून घेऊया कोणत्या शहरात विमानसेवा असणार आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Nov 15, 2025, 10:34 PM IST
Navi Mumbai Airport:  नवी मुंबई विमानतळाबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) येथून विमानसेवा सुरू करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, एअरलाइन दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनौ, गोवा, जयपूर, नागपूर, कोचीन आणि मंगलोरसह 10  शहरांना जोडेल. दरवर्षी 20 लाख प्रवाशांची क्षमता असलेले हे आधुनिक विमानतळ मुंबई प्रदेशातील हवाई संपर्क वाढवेल. अकासा एअर त्याच दिवसापासून टप्प्याटप्प्याने उड्डाणे देखील सुरू करणार आहे.

इंडिगोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून देशांतर्गत उड्डाणांसाठी सविस्तर योजना जाहीर केल्या आहेत. 25 नोव्हेंबरपासून इंडिगो नवी मुंबई विमानतळावरून देशांतर्गत शहरांमध्ये उड्डाणे चालवणार आहे. 10 फेऱ्यांचे टाईमटेबल असेल. या यादीत दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, उत्तर गोवा (मोपा), जयपूर, नागपूर, कोचीन आणि मंगलोर यासारख्या शहरांचा समावेश आहे. ही सेवा हळूहळू वाढवण्याची एअरलाइनची योजना आहे. 

नवी मुंबई विमानतळ सध्याच्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील भार कमी करेल. सध्या, इंडिगो दररोज 2,300 हून अधिक उड्डाणे चालवते, ज्या 90 हून अधिक देशांतर्गत आणि 40 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय स्थळांना जोडतात. अकासा एअर 25 डिसेंबरपासून नवी मुंबई विमानतळावरून थेट चार भारतीय शहरांना जोडेल. पहिल्या दिवशी ही एअरलाइन दिल्ली आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान पहिली उड्डाणे चालवेल. त्यानंतर नवी मुंबईहून गोवा, कोची आणि अहमदाबादला उड्डाणे चालवली जातील. बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे. अकासा हळूहळू 300 देशांतर्गत आणि 50 आंतरराष्ट्रीय साप्ताहिक निर्गमनांपर्यंत आपली सेवा वाढवेल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) 1,160 हेक्टर क्षेत्रफळावर पसरलेले आहे.  पहिल्या टप्प्यात एक टर्मिनल आणि एक धावपट्टी असेल. त्याची वार्षिक प्रवासी क्षमता 20 दशलक्ष असेल. विमानतळाचा पहिला टप्पा 19,650 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आले आहे.

FAQ

प्रश्न १: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कधी सुरू होत आहे?
उत्तर: विमानतळावरील व्यावसायिक उड्डाणे नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होत आहेत. इंडिगो २५ नोव्हेंबर २०२५ पासून तर अकासा एअर २५ डिसेंबर २०२५ पासून उड्डाणे सुरू करत आहे.

प्रश्न २: पहिल्या टप्प्यात विमानतळ कोणत्या शहरांना जोडणार आहे?
उत्तर: पहिल्या टप्प्यात दिल्ली, दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, गोवा (उत्तर गोवा-मोप्पा), जयपूर, नागपूर, कोचीन (कोची) आणि मंगलोर - अशी एकूण १० शहरे जोडली जाणार आहेत.

प्रश्न ३: इंडिगो एअरलाइन नवी मुंबई विमानतळावरून कधीपासून उड्डाणे सुरू करत आहे?
उत्तर: इंडिगो २५ नोव्हेंबर २०२५ पासून उड्डाणे सुरू करत आहे. पहिल्या दिवशी १० फेऱ्या (राऊंड ट्रिप) असतील आणि तीच वरील १० शहरे जोडली जाणार आहेत. नंतर हळूहळू वाढवणार.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

